الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في بعض أحياء القيصومة فرض على سكانها خيار المولدات الكهربائية ذات القوة المتواضعة التي أعطبت الأجهزة المنزلية ومعدات المتاجر. ويترقب المواطنون في تلك الأحياء استبدال الأعمدة الخشبية القديمة بخطوط أرضية آمنة.ويقول المواطن عبدالكريم الحربي لـ«عكاظ»: نعاني بشكل كبير من الانقطاعات المتكررة وتذبذب الطاقة، خصوصا في حي الفيصلية الذي يعاني معظم سكانه من تلف الأجهزة المنزلية باستمرار وزادت المعاناة أكثر في صيف هذا العام الذي شهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة.وأحيانا يستمر الانقطاع من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة مساء يعاني فيه كبار السن والمرضى والأطفال الأمرين في جو ترتفع فيه درجة الحرارة أحيانا إلى أكثر من 47 درجة مئوية. وسجلت مدينة القيصومة أعلى درجة حرارة بالمملكة لعدة أيام، ويطالب الحربي المسؤولين في شركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية بزيارة الموقع وتغيير العمود الذي أصبح يشكل خطراً على الأهالي، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل بسبب تذبذب التيار.