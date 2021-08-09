جدد العاملون في مواجهة كورونا بصحة الطائف مطالبهم بالوفاء بالوعود التي قطعها مدير الصحة قبل أكثر من شهر بتسليم الكوادر العاملة في مواجهة الوباء شهادات تقدير، إذ أكدت في وقت سابق عدم تراجعها عن التكريم. وكان مدير الشؤون الصحية سعيد جابر القحطاني، أوضح أنه تم توجيه جميع المواقع والمنشآت الصحية بضرورة رفع أسماء المشاركين في مباشرة جائحة كورونا ليتم تكريمهم وإصدار شهادات شكر وتقدير بناء على خطة التحفيز المعتمدة، وتم توقيع جميع الشهادات الواردة من الجهات الصحية، وكان من المقرر إقامة حفل لتكريمهم، ونظراً للأوضاع الراهنة ولتطبيق الاحترازات الوقائية تقرر توزيع الشهادات على مديري المواقع ليتم توزيعها على الكوادر خلال الأسابيع القادمة. وما زالت الكوادر تترقب الوفاء بالوعود، وقد مضى عليها أكثر من شهر دون حراك.