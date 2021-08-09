تعد عقبة رجم الترابية التي ربطت قديما بين مرتفعات منطقة عسير وتهامة من أقدم العقبات التي تم شقها، إذ بدأ العمل بها ١٣٨٦ وظلت تستخدم حتى تم الانتهاء من عقبة شعار. وتبدأ عقبة رجم من شعف آل حارث في مركز طبب بمنطقة عسير وتنتهي في قرى آل حارث تهامة بمسافة تقدر بـ ١٣ كلم.وقال لاحق علي عبدالله، إن العقبة ممهدة حاليا وسالكة ترابيا إلا أن الأمطار والسيول تقطعها، ويتولى فرع وزارة النقل بمنطقة عسير فتحها بين الحين والآخر، وهي أول عقبة في منطقة عسير وتربط محايل بمدينة أبها، وتمر بقرية الغال ثم قرى شعف آل حارث وصولا إلى تهامة عسير، وتم فتح العقبة بعرض ١٢ مترا آنذاك، وتحتاج حاليا إلى رصف وأسفلت على مسافة ١٣ كلم. ونأمل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية التدخل العاجل والاهتمام بها لتكون بديلة لعقبة شعار التي وهن عظمها. فيما طالب مغرم محمد آل معدي، بسرعة الاهتمام بالعقبة خصوصا أنها كانت الأولى قبل أن تشق شعار، وبمعالجتها ستقل الحوادث والازدحام في عقبة شعار. ويختم المواطن علي محمد آل معدي، بالقول إن إعادة تأهيل وفتح عقبة رجم سيكون بمثابة إنجاز كبير، لاسيما أن عقبة شعار تشهد ازدحاما كبيرا وتكدس الشاحنات والمركبات، ناهيك عن الحوادث القاتلة التي تشهدها، وعقبة رجم هي طوق نجاة وعقبة بديلة.