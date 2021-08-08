انتقد عدد من أهالي مركز عشيرة التابع لمحافظة الطائف، غياب مركز لقاحات كورونا، رغم إعلان «الصحة» في وقت سابق فتح 5 مراكز للقاح من ضمنها آل مشعان بعشيرة، لكنه لم يفتح حتى لحظة إعداد التقرير.وطبقا لعايش فراج المقاطي لـ«عكاظ»، فإن طلاب المدارس تلقوا عددا من الرسائل تفيد تأهلهم لأخذ اللقاح في مواعيد متفاوتة لكن الأمر غير ذلك، إذ إن ولي الأمر مطلوب منه مراجعة أقرب مركز للقاح يبعد 50 كيلو مترا، ما يعرضه وأبناءه للخطر والمشاق.واتفق معه محمد مطلق المقاطي مضيفا أن هناك ضرورة ملحة لفتح مركز اللقاحات بعشيرة، خصوصا أن وزارة الصحة أعلنت من قبل فتح مركز في آل مشعان، وعشيرة مكتظة بعدد كبير من السكان وهي بحاجة إلى مركز للقاحات كورونا، ووجوده يخدم المنطقة وقرى شمالي الطائف.