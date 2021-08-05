عبر أصحاب إبل في هجرة غويبة شرقي الأحساء، عن مخاوفهم من تزايد حالات النفوق لإبلهم، وظواهر تسمم ظهرت أعراضها من خلال الاستفراغ والإعياء الشديدين للإبل، أثناء تناولها أحد منتجات الأعلاف، طبقا لأقوالهم لـ«عكاظ» أمس (الاربعاء)، إذ لاحظوا الحالات منذ أكثر من 14 يوماً تقريباً. وأوضح صاحب إبل، مبارك العرجاني، أنه لاحظ عند إطعام الإبل من أحد منتجات الأعلاف الذي تنتجه إحدى الشركات، تدهور حالة الإبل وظهور أعرض مرضية عليها منها الاستفراغ، فاضطر إلى إيقاف إطعامها وبعدها تقدم بملاحظته إلى فرع وزارة الزراعة بالأحساء، ولم تحدث أي معالجة للإشكالية. فيما أشار سعود العنزي إلى أنه خسر حتى الآن أكثر من 8 رؤوس من الإبل بسبب هذه الأعلاف، وكان آخر «فحل» قبل أسبوع، موضحاً أن السبب يكمن في الأعلاف التي من المحتمل أن تكون تعرضت للتلف وفسادها. مناشداً فرع وزارة الزراعة بالتدخل السريع.