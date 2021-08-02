رغم مرور سنوات عديدة على خريجات كليات التربية وحصولهن على الدبلوم التربوي والتطبيق لفصل دراسي خلال دراستهن أربع سنوات وصدور توصيات مجلس الشورى، ما زالت رسالة «لا تتناسب الوظيفة مع مؤهلاتك» تطارد الخريجات كلما لاح أمامهن بريق أمل في وظائف شاغرة بالجهات المختلفة. وتستغرب الخريجات صمت الجهات المعنية دون البت في طلباتهن رغم الوعود التي قطعتها جهات عدة في وقت سابق. وترى الخريجات أم حسام ونوف العتيبي وأم جواد، أن الأمر يزداد تعقيدا وغموضا بسبب الصمت الذي يخيم على الجميع ليزداد الأمر سوءا مع اعتذار جهات التوظيف في القطاعات الحكومية «لا توجد وظائف تناسب درجاتك العلمية وتخصصك». واعتبرت الخريجات أن الوزارة امتصت غضبهن بالوعود المتكررة دون أن تظهر نتائج والوعود التي أعلنتها الوزارة أكثر من مرة، ويطالبن بإيقاف الوعود أو توظيفهن وتنفيذ توصيات مجلس الشورى، التي تنص على التنسيق بين وزارتي التعليم والموارد البشرية ومعاملة الخريجات أسوة بكليات المعلمات والمتوسطة، وبفتح احتساب نقاط الأقدمية التي توقفت عند 10 سنوات ولا تحسب لهن نقاط الأقدمية بعد السنوات الـ10 رغم تجاوز البعض منهن 15 سنة انتظار، وحصول بعضهن على النجاح في قياس والرخصة المهنية للتعليم.