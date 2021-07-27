يترقب سكان قرية قزع التابعة لمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان خدمات السفلتة منذ سنوات عدة، مع استمرار مناشداتهم ومطالباتهم للبلدية بالتعجيل في المشاريع بلا طائل. وقال عدد منهم إن القرية تعاني من الشوارع الترابية التي تسببت في كثير من المعاناة خصوصاً عند هطول الأمطار، إذ تتحول الشوارع إلى مستنقعات تتوقف معها حركة مرور المركبات والمشاة، فضلاً عن انتشار الحفر التي أتلفت مركباتهم. وطالب المتحدثون بلدية أحد المسارحة بالالتفات إلى معاناتهم وسفلتة الطرق الترابية في أسرع وقت. وأبدى يحيى كريري انزعاجه من الطرق الترابية في قريته وافتقادها للسفلتة وانتشار الحفر، مشيراً إلى أن الطرق الوعرة أتلفت المركبات، داعياً بلدية أحد المسارحة إلى التحرك بمعالجة الطرق عبر سفلتتها في أسرع وقت ممكن.وناشد عيسى كريري الجهات المختصة بإنهاء معاناة السكان في قرية قزع، والاهتمام بالشوارع التي تعاني من غياب السفلتة، لافتاً إلى أن الطرق تثير الغبار في القرية وتسبب الأمراض التنفسية.