رحلت الشركة المنفذة لازدواجية طريق حائل- الشملي في مرحلته الأولى عن الموقع وسحبت معداتها، وتبددت فرحة أهالي محافظة الشملي بازدواجية الطريق، وأبدوا استغرابهم من رحيل الشركة عن تنفيذ المشروع؛ الذي رُصد له في المرحلة الأولى 300 مليون ريال ضمن ميزانية العام المالي 1440- 1441هـ.وانتقد غزاي سالم العنزي توقف الشركة المنفذة عن العمل منذ فترة طويلة وسحب المعدات، رغم أن الطريق يعيش حركة دائبة لا تهدأ من السيارات الصغيرة والكبيرة والناقلات على مدار الـ24 ساعة.من جانبه، تساءل فهاد شايز الجعفري عن مسوغات رحيل معدات الشركة عن الموقع، إذ استبشر الجميع خيرا بالعمل على ازدواجيته من خلال إعلان وزارة النقل رصد مبلغ 300 مليون ريال للمشروع في مرحلته الأولى، وأشار إلى أن الطريق ما زال يشكل هاجساً مخيفاً للعابرين حتى أصبحت المآسي سمة من سماته.أما عبدالعزيز صغير العنزي فقال إن مرتادي الطريق ينتظرون عودة الشركة المنفذة لاستكمال ازدواجية الطريق، الذي يربط المنطقة بمحافظة العلا ويمر بمحافظتي موقق والشملي والعديد من القرى، مشيراً إلى أنه سيسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة بصورة كبيرة، ويسهل من انسيابية واستيعاب حركة النقل المتنامية. وكان المدير العام لإدارة الطرق بمنطقة حائل، المهندس تركي الحميدي الشمري، أعلن في وقت سابق أن ميزانية العام المالي 1440/‏ 1441هـ تضمنت اعتماد مرحلة جديدة لازدواج جزء من الطريق بتكلفة 300 مليون ريال.