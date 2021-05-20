طالب عدد كبير من ساكني مخطط الرشداء بمركز وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط، الجهات المختصة بالنظر في مطالبهم المستدامة التي لم تر النور حتى الآن؛ ومنها خدمات الإنارة والسفلتة والأرصفة والحدائق والمماشي. ويقول الأهالي لـ«عكاظ» إنه مع أهمية المطالب إلا أن بلدية المركز غضت الطرف عنها ولم تتعامل مع الشكاوى والمطالب بالجدية اللازمة. وقال محمد مفرح، عبدالله شاهر، ومحمد الشهراني، إن المخطط معتمد، وتم توزيع أراضيه منذ 20 عاماً ونسبة المباني فيه نحو 80%، لكنه يفتقد خدمات الإنارة والسفلتة والأرصفة والحدائق والمماشي، ورغم المناشدات المتعددة والمتكررة لم يحدث تجاوب من البلدية، وما زال السكان محرومين من الخدمات الضرورية، ويواصل المتحدثون: «سكان المخطط في حاجة ماسة للخدمات مثل غيرها من المخططات في عسير». وتساءلوا إلى متى ننتظر الخدمات الضرورية التي ظلت حبيسة الأدراج، التي كان على الجهات المختصة تنفيذها دون مطالب من المواطنين ومع ذلك طال الوقت دون فائدة، «خسرنا مئات الآلاف في بناء مساكننا، ومن حقنا أن ننعم بالخدمات وهي من الضروريات التي تجعل السكان يستقرون دون الانتقال إلى مواقع أخرى مزودة بها، لماذا لم يتم تنفيذ خدمات المخطط حتى اللحظة؟».