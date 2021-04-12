أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي لـ «عكاظ»، أن بلدية العزيزية حصرت شبكة الإنارة بحي العزيزية وجارٍ العمل على إعادة التأهيل، مؤكدا أنها مرصودة لدى الإدارة المختصة لإعادة تأهيلها مستقبلاً حسب الميزانيات المعتمدة.وأضاف في معرض رده على جملة من الملاحظات التي نشرتها «عكاظ» حول شكاوى وملاحظات سكان الحي: في ما يتعلق بشبكة الإنارة بحي العزيزية فإن الأمانة لديها حصر بحالة وملاحظات الشبكة في الحي و11 حياً فرعياً، وتم عمل إحلال وإعادة تأهيل لشبكة الإنارة خلال الأعوام الماضية في أجزاء منها العزيزية 1، العزيزية 2، العزيزية 3، العزيزية 4، العزيزية 5، العزيزية 6، العزيزية 11، ويجري العمل على إعادة تأهيل الشبكة في كل من العزيزية 8، العزيزية 10.وبيّن المتحدث أن شبكة الإنارة في كل من العزيزية 7، العزيزية 9، متهالكة وتحتاج إعادة تأهيل، وهي مرصودة لدى الإدارة المختصة لإعادة تأهيلها مستقبلاً حسب الميزانيات المعتمدة. وفي ما يختص بالنظافة فإن الأمانة تقدم خدمات النظافة لأحياء العزيزية ضمن خطة تشغيلية معتمدة ومقسمة على ورديتي عمل بـ10 ضواغط و635 حاوية بمقاسات مختلفة تتناسب مع أحجام إنتاج النفايات وطبوغرافية المناطق المخططة والعشوائية، ويجري تنفيذ خدمة الكنس الآلي واليدوي بمعدل 25 كيلو يومياً، وتقدر كمية الأتربة المرفوعة يومياً 12م3 مع توزيع 82 عاملاً لتنفيذ خدمة التقاط المبعثرات من داخل الحي والأسواق والمراكز التجارية بكميات تقدر بـ19680 لتراً يومياً. وأضاف المتحدث أنه يجري متابعة مقاول النظافة من خلال الإدارة العامة لمشاريع النظافة وجهازها الرقابي والأنظمة الإلكترونية الحديثة؛ التي تراقب حركة المعدات وعملياتها من لحظة تولد النفايات لحين التخلص منها؛ وفق المعايير البيئية العالمية، وختم بقوله: إن الأمانة تستقبل البلاغات عن ملاحظات النظافة ويجري مباشرتها واتخاذ اللازم بشأنها.