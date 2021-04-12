رحلة البحث عن فرصة شاغرة للعمل قادتها لتكون الفتاة الأولى في مهنة الميكانيكا وإصلاح السيارات، إذ قررت «ريم الحسن» اقتحام نشاط ظل حكرا على الرجال والانخراط في المهنة الفنية لتكسر قاعدة الاحتكار وتفتح المجال واسعا أمام عشرات الفتيات؛ اللائي يسعدن كثيرا بتفوق ريم ومنافستها للرجال. وتعمل ريم حاليا في أول مركز يضم كادرا نسائيا كاملا متخصصا بإصلاح السيارات في نشاط يعد الأول من نوعه في السعودية، وتقول لـ«عكاظ»: ظللت أبحث منذ تخرجي عن فرصة عمل واطلعت على إعلان من صاحب ورشة وتواصلت معه، وكان أول الداعمين لي وعائلتي، والفكرة بالكامل كانت من صاحب الورشة، طبعاً في البداية استنكرت الفكرة؛ لكن الآن ولحاجة المجال لوجود كوادر نسائية تطورت الفكرة بطاقم مكون من مجموعة صغيرة من المهندسات والمهندسين السعوديين.من جانبها، تضيف سلوى غزواني: في القريب سنرى الكثير من المراكز التي ستكون نسائية بالكامل في كل المدن والمناطق: «هناك إقبال من النساء على ورشنا بسبب أريحية التعامل وجودة خدماتنا لهن.. ظلت الفكرة مستغربة ومستنكرة في البداية. لكن وجود كوادر نسائية في هذا المجال شيء عظيم وطموحي هو العمل في شركات كبرى وإنشاء ورشة خاصة بي»، وعن نجاحها وتفوقها في المهنة تقول ريم الحسن: هي بيئة العمل لأنها مريحة وداعمة ومرحبة.