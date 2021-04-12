توقف العد التنازلي لتدشين أول مستشفى حكومي في محافظة الجموم (شمالي مكة المكرمة) على الرغم من الوعود السابقة بافتتاحه. وأبدى عدد من أهالي وسكان المحافظة استغرابهم من طول فترة إنشاء المستشفى؛ الذي بدئ العمل به قبل أكثر من 8 سنوات وتم إنجاز قرابة 80% من المشروع.وقال هاني البركاتي وأنور سعد الشريف وحسن الحربي وهاني حميد الصبحي لـ «عكاظ»: إن المحافظة في حاجة ماسة لسرعة افتتاح المستشفى؛ نظراً للكثافة السكانية الكبيرة وكثرة القرى التابعة للمحافظة. مشيرين إلى أنه لا توجد أي مبررات أو مسببات مقنعة لتأخير افتتاحه طوال هذه السنوات العديدة.وأضافوا: يتعين على وزارة الصحة الإسراع في تدشين هذا الصرح الحكومي الكبير الذي سيغني على المواطنين مراجعة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؛ علاوة على التخفيف عليهم من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية في العاصمة المقدسة. مشيرين إلى أن المشروع في الخطوات الأخيرة والمتمثلة في تأمين التجهيزات والأدوات الطبية وتوفير الكوادر الطبية والإدارية والفنية.