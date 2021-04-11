ارتفعت حركة الشراء في سوق الأغنام بالمدينة المنورة؛ تزامناً مع دخول شهر رمضان الكريم، وشهدت إقبالاً واسعاً، رغم ارتفاع أسعار الماشية. ووفقاً لرئيس سوق طائفة سوق الماشية سليم الزغيبي فإن الأسعار لم يشهد لها مثيل مقارنة مع الفترة الماضية، مبيناً أن أسعار الحري المتوسط تراوح اليوم بين 1500 إلى 2300 وكان السعر لا يتجاوز الـ1100، فيما تراوح السواكني بين 1000 إلى 1500. بعد أن كانت لفترة قريبة بين 600 إلى 800. وأضاف الزغيبي أن الارتفاع بدأ منذ قرابة ثلاثة أشهر. مرجعاً ذلك إلى إيقاف الاستيراد من السودان، والمغالاة في أسعار الأعلاف، مشيراً إلى أن هذه العوامل دفعت إلى رفع الأسعار. ويقول المواطن عبدالرحمن الحربي إن الارتفاع الحاد في الأسعار غير منطقي؛ إذ كانت أقل بكثير العام الماضي رغم ظروف كورونا. ويرى نايف العلوني أن سوق الماشية سوق يقتصر على أنواع محددة من الماشية مع قلة المعروض المستورد ما تسبب في الارتفاع الحاد وغير المقبول.