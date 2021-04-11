العابرون والسالكون لطريق الطائف الرياض السريع يعانون من وصلات اسفلتية شائكة تسببت في اتلاف إطارات مركباتهم؛ فضلاً عن حوادث متتالية بسبب الوصلات غير الفنية. ورصدت «عكاظ» عدداً من المواقع التي تتقاسمها وزارة النقل بين منطقة مكة المكرمة والرياض خصوصاً في مراكز الخاصرة، خلبان، ظلم، القويعية والموية. وتدفع هذه المآزق قادة السيارات إلى الانحراف المفاجئ عن الطريق والمسار ما يهدد سلامتهم، ويتهم العابرون الشاحنات العملاقة في هبوط الطبقة الأسفلتية في بعض المواقع مما يشكل خطراً على السيارات والمركبات الأخرى.وأشار سعد العتيبي وعمر العتيبي وخالد القحطاني إلى أن هناك وصلات متقطعة على الطرق في الموية وحلبان والحوميات والخاصرة وغيرها؛ إذ تكثر التشققات والحفر ما يشكل خطراً على سالكي الطريق الذين تفاجئهم الحفر والطبقات الأسفلتية المتهالكة، ما يؤدي إلى انحراف السيارات مع السرعة المحددة 140 كيلو في الساعة. وطالب المتحدثون بإعادة النظر في تلك المواقع وإعادة الطبقة الاسفلتية إلى حالتها الأولى. ويشير عبيد الحربي إلى أن الشاحنات والمعدات الثقيلة على الطريق تشكل خطراً ليلياً بسبب سرعاتها الجنونية والتسابق بين السائقين.