ظلت «الحيلة» ومنتزهها الشهير في محايل عسير تأخذ العيون والقلوب بسحرها ومياهها الجارية وموقعها الأخاذ على ضفاف وادي حلي الشهير بجريانه طوال العام والمحيطة بالجبال البركانية. وبدأ المنتزه متنفساً للأهالي والزوار وأحد المعالم المميزة في المحافظة لأعوام مضت. وجالت «عكاظ» على المنتزه الذي فقد بريقه وجماله، رغم موقعه المميز فوجدته وقد تحول إلى مأوى للقرود، ما أجبر بلدية محافظة محايل على الشروع في إغلاقه منذ فترة بصبات خرسانية.ويقول علي يحيى القبيسي إن المنتزه من أروع المواقع على مستوى منطقة عسير من ناحية موقعه وإطلالته على ضفاف وادي حلي ووجود الجبال البركانية حولها قبل أن يتحول إلى مكان مغلق ومهجور. ويتفق معه أحمد علي عسيري، ويضيف أن كثرة الحدائق على جنبات الطريق تشكل خطراً على الأطفال، وتساءل عن سبب إهمال منتزه الحيلة، وعدم ترميمه وإعادة تأهيله وافتتاحه ليعود لسابق عهده.أما علي أحمد فقال بتأثر إنه حزين على حال المنتزه الجميل الذي يحمل الذكريات، باعتباره كان متنفساً للأهالي، لأن الإهمال طاله دون مبرر، وتساءل: من يعيد المنتزه لسابق عهده؟.