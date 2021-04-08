طالب أهالي محافظة الأسياح بمنطقة القصيم بسرعة إنجاز الطريق الرابط بين عين بن فهيد، وأم شيح؛ لما يشكل من مخاطر يتعرض لها الأهالي. وطالب المواطن فهد الفهيد بسرعة تنفيذ الطريق، الذي سيسهم في حل معاناة الأهالي، لافتاً إلى مواجهتهم العديد من المخاطر، التي تسببت في حصد الكثير من الأرواح دون أن يكون ذلك شافعاً في سرعة إنهائه وإنجازه.وأشار إلى معاناة سالكي الطريق من الأتربة والغبار، فضلاً عن وعورته، وكثرة التعرجات، التي تشكل خطراً عليهم.من جانبه، أوضح المواطن محمد الرعوجي أن مشروع استكمال الطريق الرابط بين محافظة الأسياح (منطقة القصيم) وهجرة أم الشيح بطول 10 كيلو مترات، كان من المقرر إنجازه في شوال 1441هـ. ولفت إلى أن توقف المقاول بشكل مستمر لفترات متفاوتة، تسبب في تباطؤ المشروع. وبين أن المشروع حيوي ويخدم عدة هجر، والكثير من المزارع، والمتنزهين شتاء وصيفا، ويربط بين منطقتي الرياض والقصيم، مطالبا باستعجال التنفيذ لمعاناة الكثيرين أثناء التنقل اليومي.