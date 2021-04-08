تواجه محافظة الطائف على رغم ثرائها السياحي ومقوماتها الجاذبة؛ باعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية تحديات كبيرة أعاقت تطورها على رغم الموقع الجغرافي والسمات التاريخية والعمارة الحديثة والأجواء الساحرة. ويعزو البعض ما وصفوه بتأخر الطائف سياحيا إلى غياب الدور الفاعل لفرع وزارة السياحة. ويتساءل المواطنون: كيف يتم الاهتمام والتطوير السياحي للطائف في ظل غياب المتابعة والاكتفاء بمكتب للتصاريح لا يقدم الخدمات التطويرية؟ كيف تتم المتابعة اليومية والتخطيط السياحي والمحافظة تعاني من غياب المسؤول الذي يتفقد ويطلع ويتابع معاناة السياح وتردي النزل في المنتجعات؟ويأمل السكان تطوير المنتجعات والاهتمام بنظافة النزل والأسعار التي تشكل عقبة أمام السياح والزوار، وقالوا إن الطائف وجهة حيوية ويفترض تفعيل الفرع بكفاءات مميزة تساهم في رفع جودة الخدمات من خلال المتابعة ومعالجة أوجه القصور والارتقاء بالقطاع وتعزيز دوره لزيادة النمو الاقتصادي.