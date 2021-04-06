تنتظر نحو 90 أسرة من سكان حي الخضراء في مكة المكرمة، استكمال شبكة الصرف الصحي، وإيصالها إلى منازلهم، رغم اكتمالها في بقية أحياء ومخططات الشرائع بما فيها المخطط الذي يقطنونه.وأبدى عدد من سكان الحي استياءهم من الوضع، مشيرين إلى أن الوعود التي سمعوها لم تنه المشكلة، ولم تشفع لهم في توفير الخدمات.«عكاظ» التقت عدداً من المواطنين الذين طالبوا بإيصال صوتهم وإيجاد حل لمشكلتهم.وقال عبدالكريم الزهراني أحد سكان الحي: «المشكلة الحقيقية التي جعلتنا نقف باستغراب من هذا التجاهل المستمر هو إيصال خدمة الصرف الصحي لكافة أحياء الشرائع بما فيها حي الخضراء، وهذا الأمر تم واكتمل منذ 10 سنوات إلا أن حينا تحديدا لم تشمله الخدمة لسبب لا نعرفه».وأضاف المواطن عبدالله الشهراني: «الآن ما زلنا ننتظر الحل الذي يريحنا من هذه المشكلة خصوصا أننا بتنا المنطقة الوحيدة التي تضم نحو 30 عمارة لم تصل إليها خدمة الصرف الصحي، في حين أصبحت جميع مخططات المنطقة من حولنا تتمتع بهذه الخدمة الضرورية».وبين موسى المالكي وسالم القرشي بقوله: «المشكلة أن هناك مخططات ومناطق في الشرائع أحدث منا، وقد اكتملت بها الخدمة ولم يكن هناك أي تعثر في المشاريع، إلا هنا في المنطقة التي نقف فيها، وتمثل جزءا من مخطط الخضراء».من جهتها، أفادت شركة المياه الوطنية أنها تسعى دوما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع الأضرار البيئية عنهم، لافتة إلى أن المنطقة المشار إليها تقع في إطار عقد التوصيلات المنزلية للصرف الصحي المزمع طرحه لخدمة المنطقة وإدخالها إلى منظومة خدمات الصرف الصحي.