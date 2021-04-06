أبدى مستهلكون ومراجعون لمسلخ الأنعام في الطائف، قلقهم من استمرار تردي النظافة، كما يتخوف المستهلكون من عودة المشاحنات بين عمال المسلخ والمستفيدين بسبب سوء وضع النظافة وخلط اللحوم بالدماء والمخلفات. ويرى المتحدثون لـ«عكاظ» ضرورة التوسع في أعمال الرقابة والمتابعة للمسلخ الذي يدار بعمالة وافدة بدءا من الطبيب البيطري، حتى «الكاشير» والمراقبين، ويتساءل المواطنون هل هناك جولات تفتيشية على مسلخ الأنعام في محافظة الطائف.وأشار أحمد الغامدي وعلي العمري (مواطنان) إلى أن الازدحام المتكرر في كل عام يجب أن يتوقف، فالنظافة تغيب في المكان ولا يتحرك أحد إلا عندما تتعالى الأصوات، والمشهد يتكرر في كل عام، ويزداد مع قرب شهر رمضان وزيادة مرتادي المسلخ.وطالب الغامدي بإيجاد كاميرات ترصد المخالفات، تتولى الإشراف عليها الأمانة ليشاهد المسؤول ما يحدث في المسلخ وفي السوق الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة.ووصف عبدالله المالكي الوضع في مسلخ الأنعام بالدوري، إذ يتم خلط اللحوم في قسم التوزيع مع معدة الأغنام، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة في الموقع.