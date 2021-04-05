أبدى عدد من أهالي وسكان مخطط (٩) بالشرائع (شرقي مكة المكرمة) استغرابهم لتوقف استكمال إعادة تأهيل وسفلتة شوارع المخطط الذي دفعوا من أجله كل ما يملكون للسكن والاستقرار في بيوت مريحة بلا منغصات، لكن نقص الخدمات أصبح عقبة في طريق استقرارهم، وفقاً لوصفهم.وقال راشد عبدالله العتيبي، وعبدالله خضر، وعطية الزهراني، وعبدالله محمد القثامي، ونواف سعد لـ«عكاظ» استبشر الجميع خيرا حين بدأت إحدى الشركات أعمال السفلتة في شارعين رئيسيين قبل نحو أسبوعين وبعدها توقفت الأعمال وأزالت الشركة معداتها، مشيرين إلى أن شوارع المخطط الداخلية في حاجة ماسة وكبيرة لإعادة سفلتتها مرة أخرى؛ نظراً لتهالك الطبقة القديمة ووجود كثافة عمرانية وسكانية كبيرة.وأضافوا أن جهود أمانة العاصمة المقدسة ملموسة في ما يتعلق بأعمال السفلتة والرصف في مخططات الشرائع كافة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى وجود العديد من الشوارع الداخلية لبعض مخططات الشرائع في حاجة إلى إعادة سفلتة؛ نظراً لتلفها بسبب مياه الأمطار ووجود حفر وتشققات تضر بالسيارات. ودعا المتحدثون المجلس البلدي إلى تخصيص لجان وفرق لمتابعة تنفيذ الأعمال البلدية التي تهم المواطنين بعد أن وضع السكان الثقة فيهم، «مازالت جهود المجالس البلدية غائبة في توفير الخدمات للسكان في الأحياء السكنية.. الأهالي يتكبدون المتاعب وتتضاعف معاناتهم في مواسم الأمطار».