أعلنت منظمات صحية، أن عدد الوفيات من جرّاء مرض الحصبة ارتفع عالمياً بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدةً، أن عدد الإصابات تزايد بعد تراجع معدلات التحصين بشكل كبير خلال جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19).وتحوّل المرض المعدي بشكل كبير إلى جائحات في 37 دولة العام الماضي مقارنة بـ22 دولة في 2021م، ووفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن المرض أصاب 9 ملايين طفل، وتسبب في وفاة 136 ألف شخص معظمهم في الدول الأكثر فقراً.