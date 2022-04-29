أوردت مجلة Elle أن الجينز يزهو هذا الصيف بألوان الباستيل ليمنح المرأة إطلالة حالمة تنطق بالرقة والأنوثة.وأوضحت المجلة أن الجينز يتألق هذا الموسم بالأصفر المشمشي والأخضر الفستقي والأصفر الفاتح والأزرق السماوي والبنفسجي ليضفي على المظهر لمسة جاذبية من ناحية ويشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة من ناحية أخرى.وأضافت أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة بتنسيق الجينز بأحد ألوان الباستيل، مع قطعة فوقية تكتسي بلون محايد مثل الأبيض، والبيج، والرمادي.أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، فيمكنها تنسيق الجينز مع قطعة فوقية تتألق هي الأخرى بلون زاهٍ، على سبيل المثال يمكن تنسيق الأصفر الفاتح مع البنفسجي والأخضر الفستقي مع الوردي.