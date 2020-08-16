فقدت الساحة الفنية في مصر، خلال الساعات الـ 72 الأخيرة، 3 عمالقة، بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار والمطرب والرسام سمير الإسكندراني (الجمعة) والممثل الكبير سناء شافع (الأربعاء).وشيعت الجماهير المصرية (السبت) دلوعة السينما المصرية «شويكار» التي قضت بسبب انفجار المرارة عن عمر يناهز 82 عاماً، والمولودة في مدينة الاسكندرية عام 1938، من أب بأصول تركية، فيما بدأت تجربتها الفنية منذ مطلع ستينات القرن الماضي، وأصبحت من أكثر الفنانات جماهيرية في مصر والعالم العربي، إذ لقبت بـ«دلوعة السينما» لاسيما في الأعمال التي شاركتها مع زوجها السابق الفنان الراحل فؤاد المهندس، وبينها «أخطر رجل في العالم»، و«شنبو في المصيدة» والعديد من المسرحيات منها «سيدتي الجميلة» و«أنا وهو وهي» «وأنا فين وانتي فين»، إضافة لعدد كبير من الأعمال التلفزيونية، آخرها هوانم جاردن سيتي وبنت من شبرا.وعلى مدار مسيرتها الفنية، قدمت شويكار أكثر من 180 عملاً بين المسرح والسينما والتلفزيون، فيما نعتها نقابة المهن التمثيلية، وعدد من الفنانين المصريين، معبرين عن حزنهم على وفاة واحدة من روائع الزمن الجميل، في ذات يوم تشييع سمير الإسكندراني، وأعربت الفنانة ميرفت أمين عن صدمتها وقالت: «وفاة صديقتي الفنانة شويكار زاد من أحزاني، خصوصاً بعد رحيل صديقتي الأولى الفنانة رجاء الجداوي، الشهر الماضي». كما نعتها الفنانة المصرية منة شلبي على حسابها في «تويتر» وكتبت: «ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب... الزمن الجميل يفارقنا».تزوجت شويكار 3 مرات، أولاً من المحاسب حسن نافع، وبعد وفاته ارتبطت بالفنان فؤاد المهندس وقدمت معه أجمل الثنائيات الفنية في تاريخ السينما المصرية، قبل انفصالهما، ثم زواجها من مدحت يوسف.وكانت شويكار ثمنت اهتمام الفنانين ووسائل الإعلام بحالتها الصحية وقالت: «شعرت بأن حب الناس لا يقدر بثمن».في سياق متصل شيعت أمس جنازة الإسكندراني المولود عام 1983 بالقاهرة، والمعروف بأنه أحد أشهر رجال الأغنية الوطنية المصرية، والملقب «ثعلب المخابرات المصرية» عن عمر يناهز 82 عاماً أيضاً وبعد صراع مع المرض، ونعته رئيس المركز القومي للسينما الدكتورة سعاد شوقي، وقالت في بيان: "كان رمزاً للفن المصري الأصيل ومثالاً للفنان المثقف المستنير صاحب الصوت المتميز الرائع الذي سيظل محفوراً في أذهاننا جميعاً، وستظل أعماله خالدة في تراث الثقافة المصرية». ومثل الإسكندراني في أفلام «دقات علي بابا» عام 1989. ومسلسل «الوليمة» 1979.يذكر أن مصر ودعت (الأربعاء) الممثل والمخرج المسرحي سناء شافع الذي توفي عن 77 عاماً بعد تدهور حالته الصحية إثر صراع مع المرض نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على رحيل رجاء الجداوي ومحمود رضا في يوليو الماضي.