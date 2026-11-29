عندما اعتلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العرش في 23 يناير 2015، كانت المملكة العربية السعودية تقف عند مفترق طرق تاريخي. كانت دولة ريعية كلاسيكية: ما يقرب من 90% من إيراداتها تأتي من النفط، واقتصادها رهينٌ لسعر البرميل، ومجتمعها مغلق، ودورها الإقليمي دفاعي في الغالب.



أما تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو 2017، فقد فتح فصلاً جديداً تماماً. وما تلا ذلك لم يكن مجرد برنامج إصلاح، بل كان أكبر طموح تحول وطني في تاريخ المملكة الحديث.



في أبريل 2026، دخلت رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة والأخيرة (2026-2030)، بعد أن حققت 93% من مؤشرات أدائها، وفقاً للتقرير السنوي الرسمي لرؤية 2030. ويتتبع هذا المقال ما تحقق حتى 29 نوفمبر 2026، بالأرقام، في الداخل والخارج، اعتماداً على المصادر السعودية الرسمية فقط.



أولاً: الاقتصاد: من الاعتماد على النفط إلى التنويع



رؤية 2030 تدخل مرحلة العوائد



أُطلقت رؤية 2030 في 25 أبريل 2016، وتكشّفت على ثلاث مراحل:



- *2016-2020:* وضع الأسس التشريعية والمؤسسية



- *2021-2025:* تسريع التنفيذ والاستثمار في فرص النمو



- *2026-2030:* ذروة التنفيذ والانتقال إلى عوائد مستدامة



وفي اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 27 أبريل 2026، أكد سمو ولي العهد أن الرؤية أحدثت تحولاً شاملاً، حيث تحقق 93% من المؤشرات أو اقتربت من الهدف، وأن 90% من مبادراتها البالغ عددها 1,290 مبادرة تسير على المسار الصحيح.



ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية والتقرير السنوي لرؤية 2030:



- نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2025، متجاوزاً 4.9 تريليون ريال.



- بلغ الاقتصاد غير النفطي 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و57.3% في الربع الثالث من عام 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخ المملكة.



- رغم انكماش إجمالي بنسبة 4.7% في الربع الثاني من 2026 و3.8% في الربع الثالث من 2026، بسبب تراجع أنشطة النفط بنسبة 20-24% وسط ظروف إقليمية صعبة واضطراب في سوق الطاقة، فإن الأنشطة غير النفطية ما زالت تنمو بنسبة 0.9% ثم 1.9%، مما امتص الصدمة.



- بلغ الإنفاق السياحي 303.7 مليار ريال في عام 2025، منها 176.6 مليار ريال من الزوار الوافدين.



- ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 155% مقارنة بعام 2016.



- بلغت مساهمة القطاع الخاص 51% من الاقتصاد الوطني.



- تجاوزت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 2.4 تريليون دولار، واختارت أكثر من 660 شركة متعددة الجنسيات المملكة مقراً إقليمياً لها.



منتدى ميزانية 2027 - 25 نوفمبر 2026



أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في منتدى ميزانية 2027 أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة تشغيلية وهيكلية، بفضل إصلاحات رؤية 2030، وأن اعتماد الاقتصاد على النفط انخفض من 70% في 2019 إلى 61% في 2024 وما زال يتراجع.



وقال الوزير إن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 1.8% في الأشهر التسعة الأولى من 2026، وبلغ النمو 1.9% في الربع الثالث وحده، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاعات غير النفطية إلى 4.7% في 2027، وأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.9% في 2027 و3.8% في 2028.



وأضاف أن إنتاج النفط تعافى إلى 10.6 مليون برميل يومياً، وبلغت الصادرات أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند 7.47 مليون برميل يومياً. وأن الإيرادات الحكومية غير النفطية تضاعفت ثلاث مرات منذ إطلاق الرؤية، وهي تغطي الآن ما يعادل 36% من إجمالي الإنفاق، مقابل 17% سابقاً. وأن المملكة تقدم فرصاً استثمارية في البنية التحتية بقيمة تريليون دولار على مدى السنوات الثماني إلى العشر المقبلة.



ميزانية 2027:



بلغت النفقات المتوقعة في ميزانية 2027 نحو 1,392 مليار ريال، والإيرادات المقدرة 1,202 مليار ريال، والعجز المتوقع 191 مليار ريال، مع توقع وصول الدين العام إلى 1,923 مليار ريال بنهاية 2027، أي ما يعادل 35.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتقلص العجز من 245 مليار ريال، أي 4.9% من الناتج المحلي في 2026، إلى 191 مليار ريال، أي 3.6% في 2027.



صندوق الاستثمارات العامة:



تحوّل الصندوق من أداة محلية إلى أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تقترب من تريليون دولار.



وفي 15 أبريل 2026، اعتمد الصندوق استراتيجيته للفترة 2026-2030، مما يمثل تحولاً من النمو السريع إلى خلق القيمة. وتستند الاستراتيجية إلى ست ركائز: السياحة والترفيه، والتطوير الحضري وقابلية العيش، والتصنيع المتقدم والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، ونيوم كفئة مستقلة.



ويُوجَّه الآن 80% من إنفاق الصندوق محلياً.



سوق العمل والإسكان:



وفقاً للهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:



- انخفضت البطالة بين السعوديين من 12.3% في 2016 إلى 7.2% بنهاية 2025، ثم إلى 6.4% في الربع الأول من 2026 و6.5% في الربع الثالث من 2026، مقتربة من هدف الرؤية البالغ 7%.



- ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.7% في 2016 إلى 35% بنهاية 2025 و36.3% في 2026، متجاوزة الهدف الأولي البالغ 30%.



- ارتفعت نسبة تملك المساكن من 47% في 2016 إلى 66% في 2026.



- زاد التوظيف في القطاع الخاص بين السعوديين بنحو 190 ألف وظيفة في عام واحد فقط، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط.



السياحة:



وفقاً لوزارة السياحة، حققت المملكة هدفها لعام 2030 قبل سبع سنوات. فقد استقبلت 123 مليون زيارة سياحية في عام 2025، منها 29.3 مليون من الخارج، متجاوزة هدف 100 مليون.



ثانياً: المشاريع العملاقة: إعادة ترتيب الأولويات في 2026



1. إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 يصبحان الأولوية القصوى



وفقاً لما أعلنته الجهات الرسمية السعودية، أعطت المملكة في عام 2026 الأولوية لمشروعين لهما موعدان نهائيان ثابتان لا يقبلان التأجيل: إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034.



ومن المتوقع أن يجذب إكسبو أكثر من 40 مليون زائر، بينما سيحتاج كأس العالم إلى أكثر من 230 ألف غرفة فندقية.



2. نيوم: من التوسع إلى إعادة المعايرة



وفقاً لتصريحات رسمية من صندوق الاستثمارات العامة، لم يتم إلغاء أي مشروع في نيوم، لكن بعضها تأجل وأُعيد ترتيب أولوياته.



وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان في أبريل 2026 عن ذا لاين: «هل يجب أن يكتمل بحلول 2030؟ لا أعتقد ذلك. من الجيد أن يكون موجوداً، لكنه ليس أمراً لا بد منه».



ويتركّز العمل في نيوم الآن على أوكساغون، المدينة الصناعية العائمة، باعتبارها المكوّن الأكثر قدرة على توليد إيرادات سريعة.



وفي ما يتعلق بملعب نيوم لكأس العالم، بقيمة 2.5 مليار دولار وبسعة 46 ألف مقعد على ارتفاع 350 متراً داخل ذا لاين، فقد أعلن الصندوق أن العمل عليه أُعيدت جدولته ضمن إعادة ترتيب أولويات المشاريع، وما زالت 14 ملعباً آخر قيد التطوير، بقيمة إجمالية 22.7 مليار دولار، منها ملعب أرامكو في الخبر، المقرر إنجازه بنهاية 2026، وملعب الملك سلمان الدولي في الرياض بسعة 92 ألف مقعد.



3. مشاريع أخرى



- *مشروع البحر الأحمر:* افتُتحت منتجعاته الأولى ومطاره، ويستهدف مليون زائر سنوياً، وفقاً لشركة البحر الأحمر العالمية.



- *الدرعية:* مشروع بقيمة 63 مليار ريال ليصبح أكبر وجهة تراثية في العالم، وفقاً لهيئة تطوير بوابة الدرعية.



- *القدية:* تسارع البناء في 2026، مع اقتراب افتتاح مراحله الأولى كأكبر مدينة ترفيهية في العالم.



- *المربع الجديد:* أُعيدت جدولة مشروع المكعب مؤقتاً في يناير 2026 كجزء من إعادة ترتيب الأولويات.



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ثالثاً: الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والقانونية



وفقاً للمصادر الرسمية السعودية:



- *تمكين المرأة:* القيادة في 2018، ثم التعيين سفيرة وقاضية وعضو مجلس شورى ونائبة وزير ورئيسة جامعة. وبلغت المشاركة 36%.



- *الترفيه:* موسم الرياض وموسم جدة، فورمولا 1، نزالات الملاكمة العالمية، مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفقاً للهيئة العامة للترفيه.



- *التأشيرة السياحية:* أُطلقت في 2019 لأكثر من 60 دولة، وفتحت المملكة على العالم لأول مرة، وفقاً لوزارة السياحة.



- *مكافحة الفساد:* حملة 2017 استعادت أكثر من 400 مليار ريال، وأُنشئت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).



- *الحكومة الرقمية:* أكثر من 97% من الخدمات الحكومية تُقدم الآن إلكترونياً عبر أبشر وتوكلنا وصحتي ونفاذ. وتحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في إطار الجاهزية الرقمية ومؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤشر الأمن السيبراني، والثانية في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، وفقاً لتقرير رؤية 2030.



- *القضاء:* نظام الأحوال الشخصية، وتدوين الأحكام القضائية، وإصلاحات الأحوال المدنية.



- *الصحة والتعليم:* تحول صحي شامل وإدارة ناجحة لجائحة كوفيد-19. وتصنف جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الآن بين أفضل 200 جامعة في العالم.



*عام الذكاء الاصطناعي 2026:*



أعلن سمو ولي العهد في خطابه أمام مجلس الشورى في 1 أكتوبر 2026 أن 2026 هو عام الذكاء الاصطناعي، وأن المملكة تطمح لأن تكون رائدة عالمياً في تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الإنتاجية ويطور الخدمات العامة وينمي الكفاءات السعودية.



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رابعاً: السياسة الخارجية: من الدفاع إلى تشكيل التوازن الإقليمي



هذا هو الملف الذي شهد أكبر تحول حتى 29 نوفمبر 2026، حيث انتقلت المملكة من استيعاب الأزمات إلى إدارتها.



1. عقيدة جديدة: التوازن والاستقلالية



وفقاً لوزارة الخارجية السعودية، تستند السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان وولي العهد إلى أربعة مبادئ:



- أمن المملكة لا ينفصل عن استقرار جوارها، ولا تنمية دون سلام مستدام.



- رفض الاصطفاف الكامل مع أي قوة عظمى، وبناء علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا.



- حل النزاعات عبر الحوار، مع الحفاظ على الحق في الدفاع عن السيادة والبنية التحتية.



- يجب أن تكون الحلول إقليمية، مملوكة لدول المنطقة، لا مفروضة من الخارج.



2. العلاقات مع الولايات المتحدة: من النفط والأمن إلى الأمن والاقتصاد والاستقرار



خلال زيارة سمو ولي العهد الأخيرة إلى واشنطن، أُعيد تعريف العلاقة: من معادلة الأمن مقابل النفط، إلى معادلة الأمن والاقتصاد والاستقرار الإقليمي، وفقاً لبيانات وزارة الخارجية.



وفي عام 2026، قدمت واشنطن دعماً دفاعياً للمملكة، ومنحت الرياض صفة حليف رئيسي من خارج الناتو، كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وصول دعم دفاعي من دول صديقة لحماية المنشآت الحيوية، في إطار التعاون الدفاعي المشترك.



وأكد مصدر سعودي رسمي أن طلبات الرياض تركزت على المعدات والقدرات، لا على نشر قوات أجنبية على الأرض.



3. الملف الإيراني: من الاتفاق إلى الحرب إلى الوساطة



وفقاً لوزارة الخارجية السعودية ووكالة الأنباء السعودية:



- *2023:* اتفاق على استئناف العلاقات مع إيران، بوساطة صينية في بكين.



- *فبراير 2026:* اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026.



- *موقف الرياض:* أكدت المملكة أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي هجوم على إيران، وأنها تدعم حلاً دبلوماسياً. وفي الوقت نفسه، أكدت في اتصال بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي أن المملكة سترد إذا استمرت الهجمات على أراضيها ومنشآت الطاقة.



- *الوساطة:* دعمت المملكة جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان بين واشنطن وطهران.



- *اجتماع طهران، 26 أكتوبر 2026:* زار وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان طهران وشارك في اجتماع رباعي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ومسؤولين إيرانيين، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



- اتفقت الأطراف على مواصلة الحوار من أجل السلام والأمن الإقليميين، وناقشت فلسطين ولبنان واليمن ومضيق هرمز والعلاقات الإيرانية-الأمريكية.



- *نوفمبر 2026:* شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس في 9-10 نوفمبر، إلى جانب السعودية وقطر ومصر، لمناقشة أمن الملاحة في هرمز وباب المندب، والحرب الإيرانية، والتطورات في غزة ولبنان وسوريا والسودان وأوكرانيا.



- *نوفمبر 2026:* أكد وزير الخارجية السعودي في اتصالاته مع نظيره الإيراني استمرار الحوار السعودي-الإيراني، وهدف المملكة التوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية جديدة تقودها دول المنطقة نفسها.



وفي 22 نوفمبر 2026، أعلن المتحدث باسم التحالف أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة الرياض.



4. القضية الفلسطينية وغزة: موقف ثابت



وفقاً لبيانات وزارة الخارجية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة:



- رفض قاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.



- المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.



- دعم حل الدولتين، وربط أي تطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



- قيادة الجهود العربية والإسلامية في القمم العربية والإسلامية، واستضافة مؤتمرات سلام دولية.



- مساعدات إنسانية ضخمة لغزة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



5. سوريا: إعادة دمج سوريا في محيطها العربي



وفقاً لوزارة الخارجية:



- قادت الرياض جهود عودة سوريا إلى الجامعة العربية ودعم وحدتها وسيادتها.



- رفض أي انتهاك للسيادة السورية واللبنانية.



- دعم اقتصادي وإنساني لإعادة الإعمار، واتفاق على التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات مع دمشق في 2026.



- العمل على إخراج سوريا من المدار الإيراني وإعادتها إلى الحضن العربي.



6. لبنان: دعم الدولة، لا الميليشيا



وفقاً لوزارة الخارجية:



- ظل الموقف السعودي ثابتاً: الوقوف مع الدولة اللبنانية في بسط سلطتها وحصر السلاح بيد الدولة وحدها.



- رفض استخدام لبنان ساحة للتنافس الإقليمي.



- دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية، ورفض أي تسوية تكرّس السلاح خارج الدولة.



- بعد تراجع النفوذ الإيراني في لبنان، سعت الرياض إلى مساعدة بيروت على استعادة قرارها السيادي.



7. اليمن: من الحرب إلى السلام



وفقاً لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع:



- قيادة التحالف العربي منذ 2015، ثم التحول إلى المسار السياسي.



- دعم جهود الأمم المتحدة وخارطة طريق المبعوث الأممي للسلام.



- في 2026، مع تصاعد هجمات الحوثيين على المنشآت السعودية، بما فيها هجوم 10 أكتوبر على مطار الملك خالد الدولي، عززت الرياض دفاعاتها الجوية، وطالبت بإنهاء هجمات الحوثيين وحماية الممرات المائية.



- تقديم مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، ودعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني.



8. الخليج والشرق الأوسط: بناء بنية أمنية إقليمية



وفقاً للمصادر الرسمية السعودية:



- *ميثاق مكة الدفاعي:* اتفاق دفاعي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، كإطار للتنسيق الأمني بين أعضائه.



- *مصر:* تأكيد وجود تعاون عسكري مصري-سعودي في المملكة في 2026، في إطار التعاون الدفاعي المشترك.



- *السودان:* دعم جهود الوساطة لإنهاء الحرب في السودان، واستضافة مؤتمرات سلام.



- *أمن الملاحة:* من هرمز إلى باب المندب، أصبح أمن الممرات البحرية أولوية سعودية قصوى في 2026، بعد أن كادت التهديدات توقف الملاحة وترفع أسعار النفط العالمية. وشاركت المملكة في اجتماعات مجموعة السبع في باريس لضمان حرية الملاحة.



9. دور عالمي



وفقاً للمصادر الرسمية:



- استضافة قمة مجموعة العشرين في 2020.



- الفوز باستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 وكأس آسيا 2027.



- دور فاعل في أوبك+، حيث قادت الرياض جهود استقرار أسواق الطاقة ومنعت الأسعار من الوصول إلى مستويات فلكية رغم الحرب، مما جعلها الضامن الفعلي لاستقرار الطاقة العالمي.



- قيادة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وزراعة مليارات الأشجار، ومكافحة تغير المناخ.



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الخاتمة: عقدٌ غيّر المملكة



حتى 29 نوفمبر 2026، لم يعد عهد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجرد فترة حكم، بل أصبح نقطة تحول في تاريخ السعودية.



من دولة تعتمد على النفط إلى دولة يمثل فيها الاقتصاد غير النفطي 57% من الناتج المحلي الإجمالي.



من بطالة 12.3% إلى 6.5%.



من مشاركة نسائية 17% إلى 36%.



من تملك مساكن 47% إلى 66%.



من دولة مغلقة إلى دولة استقبلت 123 مليون سائح.



من دولة تستوعب الأزمات إلى دولة تقود الوساطة، وتجمع السعودية وتركيا وباكستان وإيران على طاولة واحدة في طهران، وتشارك في اجتماعات مجموعة السبع في باريس.



ولم تنتهِ التحديات. أثبتت حرب 2026 الإقليمية أن التحول ليس خطاً مستقيماً، وأن المشاريع العملاقة مثل نيوم تتطلب إعادة معايرة، وأن الاقتصاد ما زال حساساً لأسعار النفط والتوترات الأمنية.



لكن ما تحقق حتى 29 نوفمبر 2026 يؤكد أن الرؤية لم تكن شعاراً، بل مشروع دولة كامل، هدفه أن تقف المملكة في مقدمة العالم، وأن يكون أمن الشرق الأوسط بأيدي شعوبه، لا بأيدي الخارج.

السفير متقاعد فيصل بن حسن طراد