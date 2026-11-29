«وإن حفر الفار وإن سلم راسك فانا ويش علي»..

هذا البيت من قصيدة للشاعر محمد بن شلاح المطيري، الذي أشرف على إذاعة ركن البادية من الإذاعات السعودية، وكان من رجال القوات المسلحة. وألقيت هذه القصيدة في حفل إنزال مظلي مشترك بين المظليين السعوديين والأمريكيين تحت رعاية الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، والرئيس الأمريكي ذلك الوقت في مطار جدة القديم، وذلك في أوائل الثمانينات.



ومغزى هذه الكلمة كانت هناك دولة عربية حصلت بينها وبين السعودية خلافات حادة وقطعت العلاقات وأغلقت السفارات، وأخذ حكام هذه الدولة وصحافتهم يهاجمون حكام السعودية ويهددونهم ويصفونهم بصفات غير لائقة. فهو يشبه الملك سعود والشعب السعودي بجبل طويق ولا تضرهم أبواق وإذاعات وجرائد من يعاديها. وأنا أقول ما أشبه الليلة بالبارحة في عهد الملك سلمان ملك الحزم، ونجله المقدام الأمير محمد بن سلمان، فهما كجبل طويق، وهو أكبر جبل في جزيرة العرب، وطالما افتخر به ولي العهد، ويشبه الشعب السعودي بذلك الجبل المشهور. ومن حق دولتنا السعودية المباركة على كل من يعيش على ترابها وكل مقيم الإخلاص والتقدير لكل ما بذل ويبذل في خدمة الأماكن المقدسة والحجاج والعمار والزوار.



أقول من حق الجميع أن يعرفوا ويقدّروا مجهودات حكامنا من أسرة آل سعود على مدار مئات السنين، الذين جمعوا الشتات بعد الفرقة، وأمنوا السبل بعد الخوف والسرقة والنهب وقطع الطرق، وقضوا على الجهل والتخلف والنعرات القبلية والعنصرية حتى أصبحت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول الراقية التي سبقتنا بمئات السنين.



ولو نظرنا إلى مساحة مملكتنا الحبيبة، نجدها تتكون من 13 منطقة وكل منطقة تعتبر قارة في ذاتها، بل إن عدد سكان بعض هذه المناطق يساوي عدد سكان بعض الدول المجاورة. وقد نالت كل منطقة نصيبها الوافر من المشاريع والإصلاحات والتعليم والصحة والكهرباء والمياه المحلاة التي عمت كل مناطق المملكة شمالاً وجنوباً وغرباً وشرقاً.



ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية تفتقر إلى مصادر المياه لأنها تتكون من مناطق ساحلية وجبلية وصحارٍ تعد بآلاف الكيلومترات، ومع ذلك فقد شقت الطرق ومهّدت وفتحت الأنفاق وجعلت من الجبال شوارع يتصل بعضها ببعض، وعملت الكباري على جميع الطرق الطويلة التي تعد بآلاف الكيلومترات وتجد عشرات الكباري على هذه الطرق الطويلة لعبور كل المواشي مثل الجمال والأغنام من طرف إلى الثاني بأمن وأمان. ثم جاء قطار الحرمين الشريفين الذي اختصر المسافة بين مكة والمدينة وحمل الملايين من القاصدين لهذين المكانين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد سمعت أن هناك طريقاً بعدة مسارات على وشك الانتهاء بدأ من المنطقة الشمالية والقصيم إلى مكة المكرمة للقادمين من العراق وشمال المملكة. فماذا يريد سكان المملكة والمقيمون فيها والزوار والعمار والحجاج بعد هذه الإنجازات العظيمة وقد أنفقت عليها آلاف المليارات بالريالات السعودية وقد أبهرت العالم وخاصة الذين كانوا ينظرون إلى سكان السعودية على أنهم بدو ورعاة ماشية ولم يعلموا أن سكان السعودية وسكان الجزيرة العربية هم أذكياء وفصحاء وعلماء دين ودنيا. ويشهد على ذلك ما حدث ويحدث من تنمية ونهضة في السنوات الأخيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومجهودات نجله المقدام الموفق المبارك ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان زاده الله توفيقاً ونجاحاً وعزاً وتمكيناً. وأنا كمواطن أبلغ من العمر 94 سنة، والحمد لله على ذلك، وقد عايشت حكام هذه الدولة السعودية بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وبارك في الخلف من الأبناء والأحفاد. وقد كنت ممن أدوا الصلاة عليه صلاة الغائب في عام 1373هـ في سوق الثلاثاء في مدينة أبها، وهو المكان المسمى المملح، وهو مقر للمناسبات والاحتفالات، وقد أقيم عليه مقر إمارة عسير الحالي، وذلك في عهد الأمير خالد الفيصل عندما تولى إمارة عسير، وكنت مع كل من حضر في سوق الثلاثاء وصلى عليه، وأمّ المسلمين الشيخ عبدالرحمن الحقاف، وهو إمام الجامع الكبير في أبها، وطلب من المصلين البيعة للملك سعود بن عبدالعزيز خلفاً لوالده عليهم رحمة الله. وفق الله الجميع.