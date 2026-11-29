لم يعد العالم اليوم يُدار بالأدوات التقليدية التي حكمت العقود الماضية (مثل التخطيط القائم على ثبات المتغيرات، والاعتماد على الخبرة وحدها، وردود الفعل المتأخرة تجاه الأزمات)؛ فالتحولات الجيوسياسية المتلاحقة، واضطراب سلاسل الإمداد والممرات البحرية، والتسارع غير المسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني، كلها عوامل جعلت المشهد الدولي أكثر تشابكًا وتقلبًا. فالعالم لم يعد مجموعة دوائر منفصلة، بل أصبح منظومة مترابطة؛ إذ يمكن لقرار تتخذه حكومة أو شركة عالمية أو مؤسسة مالية كبرى، أو حتى لتطور تقني في دولة بعيدة جغرافيًا، أن ينعكس خلال فترة وجيزة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستثمارات وصناعة القرار في دول ومناطق أخرى حول العالم. وفي خضم هذه المتغيرات، تواجه الدول والشركات الكبرى اختبارًا حقيقيًا في كيفية حماية مصالحها الاستراتيجية واغتنام الفرص التنموية دون الوقوع في فخ المفاجآت الاستراتيجية.



ومن واقع تجربة مهنية وأكاديمية في الدراسات الاستراتيجية، أستطيع القول إن الخبرة مهما بلغت أهميتها لم تعد وحدها كافية لصناعة القرار في عالم سريع التحول. فالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في أي دولة لم يعد يُصنع بمعزل عن محيطه، بل أصبح جزءًا من منظومة عالمية مترابطة تؤثر فيها المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء. بل إن تعثر شركة كبرى، أو أزمة قيادية، أو فضيحة أخلاقية تطال أحد كبار التنفيذيين فيها، قد تنعكس آثارها بصورة مباشرة على ثقة المستثمرين وأسعار الأسهم وسلاسل الإمداد، وربما على أسواق واقتصادات بعيدة جغرافيًا عن موقع الحدث نفسه. وهذا التداخل العميق هو ما يجعل القرارات المتخذة في طرف من العالم تلقي بظلالها السريعة على مصالح أطراف أخرى في مناطق بعيدة.



وخلال الخبرات المتراكمة، برهنت العديد من التجارب أن قرارات بدت صحيحة في لحظة اتخاذها واجهت لاحقًا تحديات لم تكن في الحسبان نتيجة تسارع الأحداث وتعاظم الترابط بين الملفات والقضايا المختلفة. لذلك، أصبح من الضروري تبني منهجية متكاملة تجمع بين ثلاث ركائز مترابطة: التحليل الاستراتيجي، واستشراف المستقبل، وإدارة المخاطر، دون إغفال دور التخيل الإبداعي وصنع السيناريوهات.



تحليل الوضع الراهن واستباق التحولات



يمثل التحليل الاستراتيجي نقطة الانطلاق لأي تحرك ناجح؛ فهو الأداة التي تفكك المشهد الراهن، وتحدد مواطن القوة والضعف، وتقرأ سلوك الفاعلين الدوليين بدقة، بمن فيهم الشركات الكبرى والعابرة للقارات التي أصبحت شريكًا فاعلًا ونشطًا في رصد المؤشرات واستشراف المستقبل وصناعة القرار. بل إن ثقل بعض هذه الشركات وتأثير قراراتها بات يوازي أو يتفوق على تأثير دول في معادلة الاقتصاد والسياسة العالمية.



وفي ظل التضخم الهائل في البيانات، لم يعد التحليل الفعّال ممكنًا دون توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات ومعالجتها ورصد الأنماط الخفية، شريطة مزج هذه المخرجات الرقمية مع الخبرات البشرية المتراكمة. فالتكامل بين سرعة الآلة وحكمة الخبرة الميدانية هو ما يضمن الوصول إلى تقديرات أكثر دقة وواقعية. وكما يرى المؤرخ الاستراتيجي لورانس فريدمان، فإن الاستراتيجية ليست خطة جامدة لتحقيق هدف ثابت، بل هي عملية ديناميكية مستمرة للتكيف مع بيئة متغيرة.



كما ينبغي عدم الاعتماد المطلق على مخرجات الذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم من قدرته الكبيرة على معالجة البيانات واستخلاص الأنماط والمؤشرات، تظل نتائجه مرتبطة بجودة مصادر المعلومات وآليات بناء الخوارزميات والبيانات التي تم تدريبه عليها، مما يستوجب إخضاع مخرجاته للمراجعة والتحليل البشري لضمان دقتها والحد من احتمالات التقدير غير الدقيق أو التعرض للخداع الاستراتيجي، إذ إن الدول والشركات المطورة لهذه التقنيات الحديثة (AI) تعمل في نهاية المطاف ضمن أطر تحقق مصالحها الوطنية أو المؤسسية، الأمر الذي يفرض التعامل مع مخرجاتها بحذر وتحليل مستقل.



لكن فهم الحاضر مهما بلغت دقته يظل قاصرًا ما لم يُدَعم بقدرة حقيقية على استشراف المستقبل. فبينما يشخّص التحليل الواقع الحالي، يفتح الاستشراف نافذة على المسارات والبدائل المحتملة على المدى البعيد من خلال بناء السيناريوهات ورصد إشارات الإنذار المبكر. وهنا يؤكد خبير الدراسات المستقبلية بيتر شوارتز أن الغاية من التخطيط بالسيناريوهات ليست التنبؤ الدقيق بالمستقبل، وإنما توسيع أفق التفكير الاستراتيجي وتهيئة القيادات للتعامل بمرونة مع مختلف الاحتمالات قبل وقوعها، وهو النهج الذي تتبناه اليوم المؤسسات الرائدة لرفع مستوى الجاهزية وتحسين القدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.



إدارة المخاطر وبناء المرونة والاستفادة من الغموض



تكتمل هذه المنظومة بالركيزة الثالثة، وهي إدارة المخاطر الاستراتيجية. فالمخاطر اليوم لم تعد محصورة في التهديدات الأمنية والعسكرية التقليدية، بل امتدت لتشمل الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الحرجة، وتقلبات أسواق الطاقة وغيرها، وحروب المعلومات والتضليل الإعلامي المتنامي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتقنيات الناشئة وسلاسل الإمداد العالمية وغيرها من المخاطر العابرة للحدود.



وقد أثبتت الأزمات العالمية المتلاحقة أن الأحداث المفاجئة، حتى تلك التي تبدو مستبعدة أو منخفضة الاحتمال، قد تحمل آثارًا صادمة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والأمني بالكامل. وقد شاهدنا ذلك أكثر من مرة خلال السنوات الماضية (مثل جائحة كورونا التي بدأت آثارها من الصين وامتدت إلى مختلف دول العالم، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، ونقص أشباه الموصلات الذي تأثرت به صناعات تقنية وسيارات كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، والهجمات السيبرانية التي استهدفت بنى تحتية حيوية ومؤسسات حكومية وشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى)، حيث أعادت هذه الأحداث ترتيب أولويات دول وشركات ومؤسسات كبرى خلال فترة زمنية قصيرة.



ولذلك، لا يقتصر الدور الحديث لإدارة المخاطر على التحوط الاستباقي والوقاية فحسب، بل يمتد ليشمل الاستفادة من حالات الغموض الاستراتيجي وعدم اليقين وتحويلها إلى فرص استراتيجية تمنح الدول والمؤسسات ميزة تنافسية في أوقات التحول. ولهذا تشدد المعايير الدولية الحديثة على أن تكون إدارة المخاطر جزءًا أصيلًا في منظومة الحوكمة والتخطيط المؤسسي، لا مجرد إجراء إداري يُفعّل بعد وقوع الأزمة. فالمؤسسات الناجحة ليست تلك التي تتجنب المخاطر بالكامل، بل تلك التي تفهمها مبكرًا وتستعد لها وتحسن استثمار ما قد ينشأ عنها من فرص.



معادلة النجاح الاستراتيجي



إن القيمة الحقيقية لهذه المجالات الثلاثة لا تكمن في تطبيق كل منها بمعزل عن الآخر، بل في دمجها ضمن غرفة عمليات فكرية واحدة، مدعومة بمتابعة مستمرة للمؤشرات الاستراتيجية العالمية في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية والشركات الاستشارية المتخصصة التي راكمت تجارب ومنهجيات متقدمة في الربط بين التحليل والتقدير وصناعة القرار.



فالتحليل الاستراتيجي يوفر الفهم العميق للواقع، ثم ينطلق الاستشراف من هذه القاعدة لرسم المسارات المستقبلية المحتملة، بينما تضع إدارة المخاطر الضوابط والخطط البديلة التي تحمي المسار المختار وتتيح الاستفادة من الفرص الناشئة. وعندما تعمل هذه المجالات بصورة متكاملة، تتحول عملية صناعة القرار من مجرد استجابة للتحديات اليومية إلى عمل استباقي قادر على التعامل مع المستقبل بثقة وكفاءة أكبر.



إن هذا التكامل المنهجي هو ما يمنح الدول والمؤسسات قدرة أعلى على المناورة والمرونة، ويقلل من آثار الأزمات، ويدعم مسارات التنمية المستدامة. لقد أثبتت التجارب أن الجهات التي تنتظر حتى تتضح الصورة بالكامل غالبًا ما تصل متأخرة، بينما تنجح الجهات التي تتابع المؤشرات مبكرًا، وتستعد لعدة احتمالات، وتبني قراراتها على التحليل والاستشراف وإدارة المخاطر.



كما أن من الضروري أن تعمل الشركات العالمية والمحلية على استحداث أو تطوير إدارات استراتيجية ومتخصصة في التحليل الاستراتيجي واستشراف المستقبل وإدارة المخاطر، تتولى دراسة المتغيرات الراهنة والمستقبلية، ورصد المؤشرات المبكرة كـ(إنذار مبكر)، ووضع السيناريوهات المحتملة، سواء كانت إيجابية أو سلبية (لا سمح الله)، والاستعداد للأزمات والكوارث بمختلف أنواعها، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتقنية والاقتصادية وحتى الصراعات الحزبية في دولة ما أو صراعات قبلية على موارد ما في تلك الدولة. وأن الهدف هو عدم تجاهل أي مؤشر في أي إقليم، ويجب أخذ أي شرارة هناك على أنها مؤشر خطر يوجب العمل على جمع المعلومات فوراً وتحليلها واستخلاص النتائج، كما تضطلع هذه الإدارات الاستراتيجية بالبحث عن الفرص الناشئة، وتحديد الموارد الاستراتيجية النادرة أو المحتمل ندرتها مستقبلًا، بما يدعم استدامة الأعمال ويرفع من جاهزية المؤسسات لمواجهة المتغيرات. فميزة التنافس في المستقبل لن تعتمد فقط على حجم رأس المال أو القدرات التشغيلية، بل على القدرة على قراءة التحولات واستباق الأحداث واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.



وفي هذا العالم تتعاظم فيه التهديدات والمخاطر والتحديات وفي الوقت ذاته مع تعاظم الفرص الاستراتيجية التي لا يمكن أن تتكرر (كل خطر تقابله فرصة) وجب البحث عنها من خلال المفكرين الاستراتيجيين في كل مجال. لم يعد الاستثمار في بناء العقول والمؤسسات القادرة على التحليل والاستشراف وإدارة المخاطر خيارًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة حتمية لصناعة المستقبل وحماية المكتسبات الوطنية. فالنجاح في عالم اليوم لن يكون حليف الأقوى فقط، بل حليف الأكثر استعدادًا، والأقدر على التكيف، والأسرع في قراءة التحولات قبل وقوعها.