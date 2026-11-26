هل يظل المسؤول صانعاً للقرار حين تتولى الخوارزميات تحليل المعطيات وترجيح البدائل، ولا يبقى له سوى اعتماد توصياتها؟ ومن يتحمّل تبعات القرار: التقنية التي أوصت به، أم القيادة التي اعتمدته؟

استوقفني حديث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في ملتقى ميزانية 2027، عن توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير وكيل ذكاء اصطناعي لكل مواطن ومقيم وزائر؛ لتيسير حصوله على الخدمات الحكومية. ومن المقرر أن يبدأ إطلاق الوكيل عبر تطبيق «توكلنا» في فبراير 2027. ويعكس هذا التوجه حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة، وتسخير مستجدات العصر لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة المملكة عالمياً. غير أن ترجمة هذه التطلعات الطموحة إلى واقع مؤسسي فاعل تضع القيادات التنفيذية أمام مسؤولية حسن توظيف هذه التقنيات، بما يحقق الغايات المنشودة ويحفظ للقرار الإداري سلامته وعدالته. ومن موقع المستفيد الذي يستعين بوكيل ذكي للوصول إلى الخدمة، ينتقل السؤال إلى الجهة التي تنظر في طلبه: فإذا استعانت هي أيضاً بنظام ذكي لترجيح البدائل، فكيف تتحقق من سلامة توصيته قبل اعتماد القرار؟

فحين يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً في صناعة القرار الإداري، فإننا لا نشهد تحولاً في أدوات الإدارة فحسب، بل تحولاً في آليات صناعة القرار داخل المؤسسات؛ إذ لم تعد التقنية تقتصر على تنفيذ القرارات، وإنما أصبحت تسهم في تشكيلها وتوجيه مساراتها وترتيب أولوياتها.

ولعل أخطر ما قد تواجهه الإدارة في هذا العصر ليس قصور الذكاء الاصطناعي، بل الإفراط في الثقة بقدراته، إلى الحد الذي تصبح فيه توصياته مرجعية يصعب التشكيك فيها، ويتراجع عندئذٍ الدور القيادي من تقدير المواقف وصناعة القرارات إلى الاكتفاء باعتماد ما تنتجه الخوارزميات دون مراجعة كافية.

وفي تقديري، فإن القضية الجديرة بالنقاش اليوم لا تقتصر على قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة القرارات الإدارية، بل تمتد إلى قدرة القيادات على توظيفه دون التفريط في جوهر مسؤولياتها؛ فالقرار الإداري ليس مجرد معادلة حسابية تنتهي باختيار البديل الأمثل، بل هو ممارسة للصلاحيات، واختبار للعدالة، والتزام أخلاقي ومهني تجاه من تمسهم نتائجه. وإذا كان التطور التقني يتيح لنا تفويض بعض مهام التحليل والتقدير، فهل يتيح لنا تفويض المسؤولية بالقدر ذاته؟

ومن واقع خبرتي في الميدان التربوي، أرى أن التحدي الذي يواجه القيادات الإدارية لا يكمن دائماً في نقص المعلومات، وإنما في القدرة على تفسيرها في سياقها الصحيح. فكم من مؤشر بدا واضحاً في التقارير، بينما كشفت الممارسة الميدانية عن واقع مختلف! وقد تتشابه نتائج مدرستين في مؤشرات الأداء، في حين تختلف أسباب التعثر فيهما، مما يجعل إخضاعهما للإجراء التطويري نفسه قراراً قد يبدو منطقياً في ضوء البيانات الرقمية، لكنه ليس بالضرورة صائباً من الناحيتين الإدارية والتربوية. فالبيانات تصف جانباً من الواقع، لكنها لا تختزله بكل تعقيداته.

ولا يمكن إغفال ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص نوعية لتحسين جودة القرارات الإدارية، بدءاً من تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر واكتشاف أنماط الأداء، وصولاً إلى المفاضلة بين البدائل وترشيد استخدام الموارد. غير أن التقارير المتقنة والتحليلات الإحصائية قد توحي بدقة التوصيات وموضوعيتها، على الرغم مما قد تنطوي عليه من قصور أو تحيز.

ولنتصور أن نظاماً ذكياً أوصى باستبعاد موظف من الترشح لمنصب قيادي، أو بحرمانه من فرصة للتطوير المهني، استناداً إلى مؤشرات لم تعكس كامل إمكاناته، أو بيانات أغفلت ظروفاً مؤثرة في أدائه، ثم اعتمد المسؤول تلك التوصية دون مراجعة أو تحقق. فمن يتحمل مسؤولية حرمان الموظف من فرصة قد يستحقها؟ وهل يعفي الاستناد إلى توصية خوارزمية المسؤول من تبعات قراره؟ في مثل هذه الحالات، لا يقتصر الخلل على التقنية، بل يمتد إلى الممارسة الإدارية التي اعتمدت على مخرجاتها دون التحقق الكافي منها.

ومن هنا، أرى أن القيادة الواعية لا تكتفي بمعرفة البديل الذي يقترحه النظام، بل تتحقق من الأسس التي بُنيت عليها التوصية، وموثوقية البيانات، واحتمالات التحيز، والآثار المترتبة على اعتمادها. كما ينبغي أن تمتلك الشجاعة المهنية لرفض التوصية متى تعارضت مع الأدلة الميدانية أو مقتضيات العدالة.

وفي المؤسسات التعليمية تحديداً، تكتسب هذه القضية حساسية أكبر؛ لأن القرارات لا تتعلق بإجراءات إدارية مجردة، بل تمس الإنسان وفرص تعلّمه وتطوّره المهني ومستقبله. ومن ثم، فإن العدالة في القرار التربوي تقتضي فهم السياق الإنساني والتنظيمي، لا الاكتفاء بقراءة الأرقام.

وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وتوجهات رؤية المملكة 2030 نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءته، أعتقد أن المرحلة المقبلة تستدعي تطوير برامج إعداد القيادات وتأهيلها؛ فلم يعد إتقان استخدام التقنية كافياً، بل أصبح من الضروري امتلاك القدرة على حوكمتها، والتحقق من مخرجاتها، وحماية خصوصية البيانات، وإخضاع القرارات المدعومة بها للمراجعة والمساءلة.

وأرى أهمية أن تتبنى المؤسسات مبدأً إدارياً واضحاً: كلما ازدادت حساسية القرار واتسع نطاق تأثيره في الإنسان، ازدادت ضرورة التحقق البشري من مبرراته وآثاره المحتملة، مع توثيق أسباب اعتماده، وتحديد المسؤولية عنه، وإتاحة مراجعته عند الحاجة. فالمساءلة لا تبدأ بعد وقوع الخطأ، وإنما تبدأ منذ اللحظة التي يُمنح فيها النظام الذكي دوراً في صناعة القرار. إن نجاح التحوّل الرقمي لا يُقاس بمدى قدرة المؤسسات على أتمتة قراراتها، وإنما بقدرتها على تحسين جودتها وتعزيز عدالتها. وليس من الحكمة أن نستثمر في تطوير ذكاء الأنظمة دون أن نواكب ذلك بتنمية التفكير النقدي لدى من يديرونها.

ولعل القيادة الأكثر تميزاً في المستقبل ليست تلك التي تمتلك أكثر الأنظمة ذكاءً، بل تلك التي تدرك حدود هذه الأنظمة، وتعرف متى تستعين بها، ومتى تختلف معها، ومتى ترفض توصياتها. فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يشاركنا في صناعة القرار، لكنه لا يستطيع أن يتحمّل عنا تبعاته الأخلاقية والمهنية. وقد تتفوق الخوارزميات على الإنسان في تحليل البيانات، لكن القيادة تفقد جوهرها يوم تتنازل عن مسؤولية التفكير.

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