تمضي الأعوام ويبقى أثر وإرث القامات الكبيرة من رجالات الوطن العظماء، الذين أسهموا بجهودهم النبيلة في بنائه فينا، ومن الوفاء وعلو المروءة أن نحفظ لهم مكانتهم وجميل عطائهم وتاريخهم المجيد، وأن تروى للأجيال سيرتهم الحافلة بالبطولات والإنجازات والمواقف المشرفة الخالدة.

أكتب اليوم عن العلاقة النموذجية المتلاحمة بين الراعي والرعية، الملك فيصل بن عبدالعزيز والشيخ سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط، الشخصيتين الاستثنائيتين المحوريتين لإرساء الاستقرار في المنطقة الجنوبية في بدايات توحيد المملكة.

أنقل بعض ما أورده الأديب والمؤرخ اللبناني أمين الريحاني، في كتابه الشهير «تاريخ نجد الحديث وملحقاته»، إذ أشار إلى الحملة العسكرية التاريخية التي أرسلها الملك عبدالعزيز نحو عسير عام 1340هـ بقيادة ابنه الشاب (فيصل بن عبدالعزيز)، وانضمام قبائل شهران بقيادة شيخ شمل شهران (الشيخ سعيد بن مشيط) إلى الجيش السعودي، فكان لهذا التحالف دور سياسي واجتماعي في منطقة عسير.

لعب «بن مشيط» دوراً بطولياً بدعمه المطلق واستضافته للجيش السعودي في مقر الإمارة آنذاك في «ذهبان» بخميس مشيط، فانضم تحت الراية السعودية مما ساهم في دخول القوات السعودية إلى أبها دون قتال وتوجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح، تلاه تتويج هذا التحالف التاريخي الموفق بزواج الملك فيصل من (فاطمة بنت مشيط) أخت الشيخ «سعيد بن مشيط»، وأنجبت من «الفيصل» الأميرة منيرة، وأشار الريحاني في كتابه إلى ذلك الزواج هو من ذكاء القيادة وحكمة التثبيت السياسي عبر المصاهرة.

وفي الأدبيات التاريخية لتلك الفترة، برز اسم الشيخ سعيد بن مشيط كأحد المستشارين والرجالات الموثوقين، الذين أوفدهم الملك عبدالعزيز لاحقاً في مهمات سياسية وتفاوضية هامة بالمنطقة، فكان جديراً بتلك الثقة من المؤسس وتقديره، فأنزلته الدولة المنزلة اللائقة به.