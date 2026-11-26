في ٢٠٠٥، نال خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ميدالية الاستحقاق لتبرعه بالدم عشر مرات، ثم دشن الحملة الوطنية للتبرع بالدم عام ٢٠٠٦، ومد ذراعه متبرعاً، حين كان أميراً لمنطقة الرياض.

وبعد نحو عشرين عاماً امتدت القدوة، ففي أغسطس ٢٠٢٥، مدَّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، ذراعه للتبرع بالدم وأطلق «حملة التبرع بالدم» لتتكرر كل عام، غايتها أن يكون كل متبرعٍ متطوعاً، وأن تكتفي المملكة ذاتياً من الدم ومكوناته، ضمن مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، وفي أكتوبر ٢٠٢٦ مدَّها مرة أخرى.

وقد أسهمت حملة ٢٠٢٥ في مضاعفة عدد المتبرعين، وسجلت بنوك الدم خلالها إقبالاً قياسياً، وكان جميع متبرعي الحملة متطوعين، وأكثر من ٨٥٪ منهم متبرعون جدد، وانتفع بدمهم آلاف المرضى.

وليس هذا العطاء عملاً خيرياً فحسب، فمنذ عام ١٤٠٥هـ أوقفت المملكة استيراد الدم من الخارج، واعتمدت على تبرعات المواطنين والمقيمين، فالتبرع هنا جزء من أمن البلاد الصحي، وكل متبرع شريك في هذا الاكتفاء.

لكن مكونات الدم لها مدة حفظ محدودة، وما بدأ في ٢٠٢٥ دعوة إلى التبرع، صار في ٢٠٢٦ دعوة إلى البقاء عليه، فنجاح هذا العام لا يقاس بعدد المتبرعين وحده، بل بعودتهم.

وتيسير التبرع خطوة نحو استمراره، وفي جامعتي (جامعة الملك عبدالعزيز) لم يقتصر العمل على استقبال المتبرعين في بنك الدم، فقد نفذ المستشفى الجامعي ممثلاً بوحدة خدمات نقل الدم 23 حملة في عام ٢٠٢٥، وهكذا اقترب التبرع من الناس بدلاً من انتظار وصولهم إليه.

(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)، ومن هنا يبدأ دورنا بموعد نحجزه في تطبيق «صحتي»، ثم نعود لنتبرع من جديد.