في أكتوبر 2026، تحدث «إيلون ماسك» في «بودكاست» (The Builders) مع «والتر آيزاكسون»، عن أثر الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مستقبل العمل والاقتصاد، قال: «إن الوظائف التقليدية، لاسيما الرقمية والمكتبية القابلة للأتمتة، ستتأثر بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، لأن الروبوتات والأنظمة الذكية ستؤدي معظم المهام بكفاءة أعلى، وإن العمل سيتحول من ضرورة للرزق إلى نشاط اختياري». وأشار إلى أن المستقبل للأنظمة التي تعمل تلقائياً وتوفر السلع والخدمات دون تدخل بشري مستمر، وإن المقاييس الاقتصادية الحالية قد تفقد أهميتها في عصر الوفرة، ويرى، أن أهمية البشر لن تزول بل سيتحول دورهم من أداء المهام الإنتاجية إلى الإبداع والبحث عن الرضا والسعادة، ومن يملكون مهارات إبداعية أو قدرة على بناء قيمة حقيقية سيكونون في وضع أفضل، وقد جاءت هذه التصريحات في وقت يتسارع فيه تطور الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وفي مؤتمر «ليب 26»، قدمت المملكة صورة عملية لهذا الاستعداد، إذ أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أن بلادنا «تمضي بثبات نحو قيادة عصر الذكاء»، وأن الإطلاقات والاستثمارات تجاوزت 15 مليار دولار، وأكد، أن قيادة هذا العصر ترتكز على القدرات الحوسبية والطاقة والبنية التحتية والمواهب، مشيراً إلى استهداف أكثر من 20 كابلاً بحرياً بحلول 2030، وتخصيص أراض لمراكز البيانات إلى جانب استقطاب مشاريع كبرى مثل توسع (xAI) ومصانع إنفيديا.

يأتي ذلك، في وقت نما فيه الاقتصاد الرقمي بأكثر من 75% ليصل إلى 522 مليار ريال، ويعمل فيه أكثر من 400 ألف شخص، والمملكة تتحول من مستوردة للتقنية إلى مصدرة لها.

بهذه الخطوات الواثقة التي سبقت العصر، تبني المملكة الأرضية اللازمة لعصر الذكاء، وتنتقل من مرحلة المتابعة إلى المشاركة الفاعلة في صياغة المستقبل. فهي توفر الطاقة والاتصال والحوسبة التي تشكل أساس أي تحول ذكي، وتتيح للكفاءات التي تجمع بين التقنية والقيمة المضافة بيئة مناسبة للنمو.

وهكذا، تمضي بلادنا بخطوات محسوبة نحو مستقبل تصنعه بيدها، وتضع أسس عصر الذكاء على أرضها بثقة ورسوخ.