حين يناولني كاتب نصاً فرغ منه، أو يسألني فنان عن رأيي في لوحته، أتردد لحظة قبل أن أجيب، قد يكون في العمل ما أحببته حقاً، وفيه ما يصعب علي قوله.

في تلك اللحظة تخطر لي كلمة «جميل»، التي يسهل عليَّ أن أقولها، ويسهل على الطرف الآخر أن يسمعها، لكنني أعلم أنني قد أستعملها أحياناً لأعفي نفسي من مشقة أن أقول له ما رأيت.

أتفهم حساسية تلك اللحظة، قد يعود الكاتب إلى فقرة واحدة مرات قبل أن يرضى عنها، وقد يطيل الفنان الوقوف أمام لون حتى يستقر على درجته. وحين أرى العمل للمرة الأولى يكون صاحبه قد عاش معه زمناً أطول، لذلك يهمني أن أمنحه وقتاً كافياً قبل أن أتحدث عنه، وأن أتذكر أن رأيي يصف تجربتي معه.

من هنا، يبدأ التذوق عندي، أعود إلى ما استوقفني في العمل وأسأل نفسي عن سببه. لماذا بقيت جملة قصيرة في ذهني بعد أن نسيت صفحات من الكتاب؟ وما الذي جعل عيني تعود إلى مساحة هادئة في لوحة تتجاور فيها ألوان كثيرة؟ وكلما استطعت أن أجيب عن شيء من ذلك أصبح لرأيي ما يسنده، وقد أقول لكاتب إنني كنت مشدوداً إلى نصه حتى عاد إلى شرح فكرة سبق أن فهمتها، عندئذ يعرف أين فتر انتباهي، ويستطيع أن يحدثني عما أراده من تلك العودة.

وقد يشير الفنان في أثناء الحديث إلى تفصيل مررت عليه سريعاً، فأعود إلى اللوحة وأراها على نحو آخر، وقد تبقى ملاحظتي كما هي ويظل بيننا اختلاف نفهم أسبابه.

‏أخيراً

وهذا ما أرجوه من الحوار، أن يعرف صاحب العمل كيف تلقيت عمله، وأن أخرج وقد رأيت فيه شيئاً كان سيفوتني لو اكتفيت بكلمة «جميل».