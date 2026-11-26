في بعض مسارات القبول الجامعي، تصبح اختبارات القدرات والتحصيلي أساس المفاضلة بالكامل دون احتساب معدل الثانوية، وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف تصبح حصيلة ثلاث سنوات من الدراسة والمذاكرة والانضباط والتحصيل بلا أثر في القبول الجامعي؟

ومن زاوية تربوية، قد يبعث ذلك رسالة غير مقصودة إلى بعض الطلاب، بأن الجهد المبذول في الدراسة الثانوية لن يكون له أثر في فرص القبول، فيضعف الدافع نحو التحصيل والانضباط ويتجه التركيز بدلاً من ذلك إلى الاستعداد للاختبارات المعيارية.

ومن الطبيعي، أن تبحث الجامعات عن الطالب ذي الاستعداد الأكاديمي المرتفع، وأن تستعين بالاختبارات المعيارية للمفاضلة بين أعداد كبيرة من المتقدمين، لكن إذا كان الهدف اختيار طالب قادر على النجاح في الجامعة والتخرج بكفاءة، فهل تكفي نتيجة اختبارين يؤديهما الطالب خلال ساعات لتقديم الصورة الأكثر دقة عن جاهزيته الجامعية؟

ولا ننسى تحدياً آخر؛ فمع انتشار تجميعات ونماذج أسئلة سابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يتمكن بعض الطلاب من رفع درجاتهم من خلال حفظ الأنماط والأسئلة المتداولة دون أن تعكس الدرجة بالضرورة مستوى القدرة التي يفترض أن يقيسها الاختبار ما يستدعي التجديد المستمر لبنوك الأسئلة.

وإذا كان السبب هو الاعتقاد بأن الدرجات المدرسية لا تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، فمن حق المجتمع أن يتساءل: ما الدراسات والبيانات التي استند إليها إلغاء أثرها بالكامل؟ وإذا كان الخلل في التقويم المدرسي، أفليس الأولى تطويره ورفع موثوقيته؟

المطلوب ليس المفاضلة بين الثانوية والقدرات والتحصيلي، بل بناء منظومة قبول متوازنة تتكامل فيها أدوات القياس، فالقبول الجامعي لا ينبغي أن يبحث عن «درجة» فقط، بل عن طالب يمتلك مقومات النجاح، وإذا كانت الثانوية تمثل سنوات من التعلم فلا ينبغي أن تتحول عند بوابة الجامعة إلى صفر.