•• أولئك الخائفون من الحياة الذين يقلِّبون النار داخل مواقد عقولنا، يتحدثون بمزاج مصدوم أوصلهم إلى أرض مكشوفة فسقطوا في حفرة عميقة.. صمتنا ليس خجلاً منهم وإنما ازدراء لهم.. ألم ينظر أولئك إلى وجوههم في المرآة كل صباح كي لا يتجرؤوا الحديث بخيبة تشعر الآخرين بالغثيان؟!.. أولئك عليهم قبل الكلام أن يحركوا ألسنتهم داخل أفواههم سبع مرات، وأن يغسلوها سبعاً أخرى إحداهن بالتراب.

•• من لا يعطي الحب لن يأخذه.. ومن يبغض الآخرين لا يجني إلا الكره.. ومن يغضب من كل شيء يراه في الناس لا يبل ريقه إلا عثراتهم.. ومن يحرم نفسه من طهارة نفسه ونظافتها يقع في الشقاء والتعاسة.. ومن ينعدم لديه «المعنى» تتضخم في داخله المعارك الصغيرة.. ومن يحي بعقلية الصراع يأتِه القلق والهواجس.. هؤلاء الكئيبة أرواحهم ضاق عليهم الأفق الفكري.

•• ومن أراد «وصفة النجاح»؛ فعليه أولاً الاعتراف بأن هؤلاء لديهم مشكلة «الهوس بالكمال».. فهم قد فقدوا الثقة بالذات، فلا يشعرون بدرجة أكبر من الرضا.. وفي مرحلة امتلاك مفاتيح القوة الذاتية، تبنى الحياة المستقرة الراشدة من غير أولئك.. فلا تغير أفكارك من أجلهم، ولا تستسلم لمشاعرهم السلبية، كي لا يصلوا عن طريقك إلى مرحلة الاستمتاع.. هكذا قد يتغير أسلوب حياتهم للوصول لمرحلة «التفكير الإيجابي».

•• إذا كنت تريد الهروب من هؤلاء، فعليك التقيد بالمبادئ التي تدخل الرعب في دواخلهم.. فحين تواجه مثل أولئك البشر؛ القدرة على ضبط النفس والمشاعر والعواطف.. والبعد عن الانتقام والحقد والكراهية.. والقضاء على المشاكل المجتمعية.. والتقليل من المشاكل بين الأقران والأحبة الناتجة عن سوء الظن وعدم التماس العذر.. وصدق ابن الخطاب، رضي الله عنه، حين قال: «إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطئ لها حتى تتخطاك».