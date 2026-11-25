تشهد المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبقيادة عرّاب الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نهضةً تنموية وتحوّلاً إدارياً غير مسبوق، جعلا من كفاءة الأداء الحكومي، وجودة الحياة، وتمكين رأس المال البشري ركائز أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وفي سياق هذا الحراك الإصلاحي الطموح اعتُمد نظام إدارة الأداء الوظيفي في القطاع الحكومي بوصفه أداة حديثة لرفع الإنتاجية وتجويد المخرجات، غير أن مرور سنوات على تطبيقه كشف عن تحديات ميدانية تستدعي التوقف، إذ تبرز أهمية إجراء مراجعة شاملة تقيس أثره الفعلي وترصد الفرص التطويرية لمعالجة ثغراته بما يواكب طموح الرؤية.



ولعل المفارقة الإدارية أن بعض الجهات المعنية بتنظيم الموارد البشرية، التي تطالب الموظفين بمؤشرات قياس دقيقة، لم تُجرِ دراسة تقييمية وتحليلية موسّعة تقيس جدوى المنظومة نفسها بعد التطبيق، وتكشف حجم الفجوة بين النصوص النظرية والواقع الوظيفي الذي قد يمثل عبئاً تشغيلياً ملموساً في بعض الإدارات.



فعندما يُطبّق نظام دون مراجعة دورية لأثره قد تتحوّل أدواته من وسائل للتحفيز والتطوير إلى إجراءات شكلية تُضعف الغاية التي صُمّمت لأجلها.



وهذه قراءة تحليلية فاحصة لأبرز تحديات التطبيق..



أولاً: الأهداف والأرقام.. تحدي المواءمة مع الواقع التشغيلي



تبدأ الإشكالية من الخطوة الأولى، إذ قد يتحوّل «ميثاق الأداء» في بعض الإدارات إلى إجراء روتيني لإدخال أرقام ونسب مئوية تقديرية لمجرد استيفاء متطلبات النظام الإلكتروني، دون أن تكون مبنية على دراسات دقيقة لعبء العمل، أو متسقة مع طبيعة الوظائف الحكومية التي يغلب عليها الطابع الإجرائي والخدمي المتغيّر، والنتيجة أن أداء الموظف قد يُقاس في نهاية العام بناءً على مؤشرات افتراضية، بينما يغيب عن التقييم جزء كبير من جهده الفعلي الذي يؤديه من خلال المهام اليومية والطارئة.



ثانياً: «المنحنى المعياري».. وإشكالية التوزيع الإجباري



لعلّ أكثر ما أثار التساؤل الوظيفي وأثّر على موثوقية التقييم هو فرض «التوزيع الإجباري» أو النسب المعيارية المحددة سلفاً، فبدلاً من أن يعكس التقييم الواقع الفعلي لأداء المنظومة، يجد الإداري نفسه مضطراً لحصر موظفيه داخل نسب معيارية محددة، مما قد يحد من تصنيف موظفين أكفاء في فئات تتناسب مع إنجازاتهم، وهو ما يحوّل التقييم إلى معادلة إحصائية باردة، ويُضعف الثقة المهنية بين الرئيس ومرؤوسيه.



ثالثاً: معيار «الإنجاز» في مواجهة «القرب الإداري»



وفي ظل تفاوت تطبيق المعايير الموضوعية، برزت ظاهرة إدارية تستدعي الانتباه، حيث باتت شريحة تميل نحو الدوائر الأكثر قرباً واحتكاكاً بالإدارة العليا، بينما يتراجع الموظفون الميدانيون والتنفيذيون الذين يحملون عبء التشغيل الحقيقي إلى الصفوف الخلفية، وحين يشعر الموظف المجتهد أن القرب الإداري يزن أكثر من جودة مخرجاته، فإن ذلك ينعكس سلباً على روح المبادرة والانتماء المؤسسي.



رابعاً: الحاجة إلى الانتقال من الشكلية إلى الأثر الملموس



عندما ننظر إلى المحصلة النهائية، يفرض السؤال المهني نفسه بوضوح.. ما العائد الفعلي الذي جناه العمل الحكومي أو الموظف من هذه التجربة؟



فالتقييم لا يزال بحاجة إلى أن يسهم بفاعلية أكبر في رفع جودة الخدمات، وأن يرتبط بمسار تدريبي جاد يعالج فجوات الأداء، ليفرز بيئة عمل أكثر عدلاً وتحفيزاً، بدلاً من أن يُختزل في تحديث مسميات النماذج، واستبدال الورق بالشاشات، وإرهاق الموظفين والمديرين بمتطلبات موسمية محدودة الأثر.



وفي الختام، أعتقد أن الأنظمة الإدارية تستمد قوتها من قدرتها على مراجعة ذاتها وتطوير أدواتها لتكون على قدر طموحات قيادتنا الرشيدة؛



فأي أداة إدارية مهما بلغت دقة لوائحها تفقد بريقها حين تتحوّل في التطبيق إلى مصدر للإحباط أو الشعور بعدم الإنصاف.



والمطلوب اليوم ليس مزيداً من التعقيد في النماذج، بل وقفة مراجعة موضوعية وشاملة تُخضع نظام (تقييم الأداء) نفسه للتقييم، وتنظر في إعادة تقييم النسب التي لا تعكس واقع العمل، ومن ثم بناء مؤشرات واقعية تنبع من طبيعة العمل الفعلي لا من الأرقام التقديرية، وكذلك ربط التقييم بالأنظمة المؤتمتة لضمان الحياد وحصر التميّز في الإنجاز الفعلي بعيداً عن الانحيازات العاطفية البشرية.



فالأصل في الإدارة الموضوعية أن يخضع أي نظام تطويري للمراجعة والتقييم الدوري؛ لأن فاعلية الأنظمة تُقاس بثمارها في بيئة العمل والواقع الفعلي لا بجمال صياغتها.

• ماجستير إدارة عامة