في غياب العميد المتقاعد سليمان بن عبد الله بن ظافر عادت إلي ذكريات مضى عليها زمن طويل. ومن بين مشاهد كثيرة أراه جالساً إلى جواري في السيارة يوم حصلت على رخصة القيادة. كنت في السابعة عشرة وكنت أتهيأ لتجربة جديدة علي. ركب معي من غير تردد، وبقي في نفسي من ذلك اليوم أثر ثقته بي. كنت أحسب يومها أنني أتعلم قيادة السيارة. واليوم أرى أنني تعلمت منه كيف يمنح المرء غيره شيئاً من الثقة بموقف يسير.

كان زوج عمتي وكان لي بمنزلة الأب. يعدني واحداً من أبنائه ويذكرني بخير في مجالسه ويثني على تربية أبي وأمي. وكان إذا تحدث عن جدي وأخوالي تحدث عنهم بمودة وتقدير. ومن بين ما حفظته من صوته كلمة كان يخصني بها حين يناديني «المستحي». كم سمعتها منه على مر السنين وكم أشتاق اليوم إلى سماعها منه مرة واحدة.

منذ عقد قراني إلى أن توليت منصب مساعد مدير التعليم كان حاضراً في مناسباتي على كثرة مسؤولياته. وكان لفرحه بما أحققه وقع خاص في نفسي. ففي كل خطوة كنت أجد عنده من الاعتزاز بي ما أجده عند أبي. وأذكر زيارتي له في مكتبه أيام توليه منصب نائب المدير العام لمكافحة المخدرات. استقبلني بحفاوته التي أعرفها، وكنت أقول لمن ألقاهم هناك بفخر إنه زوج عمتي. كانت تلك القرابة عزيزة علي بما عرفته منه على مر السنين من محبة وكرم.

وكان أبي إذا استعصى عليه أمر استشار سليمان وأوصانا بالرجوع إليه. وعرفت مع الأيام قدر ذلك الرأي الذي كان أبي يطمئن إليه. فله بعد الله فضل في استقرار بيتي، وله في حياة أبنائي نصيب من المودة بما أحاطهم به من محبة واهتمام. وحين أذكر فضله أذكر كم من أمر شغلني فوجدت عنده سعة صدر أقول معها ما في نفسي ورأياً يعينني على ما أشكل علي.

وقد أعادني رحيله إلى ذلك الفتى الذي ركب إلى جواره ذات يوم. بين ذلك اليوم وهذا الوداع عمر من المواقف التي يسعفني بعضها وأنا أكتب ويغلبني بعضها فأصمت. وما أشد ما يفتقد المرء بعد رحيل عزيز عليه تلك الألفة التي كان يعيشها كل يوم. يفتقد أن يقص عليه خبراً ويفتقد أن يسمع صوته يناديه بكلمة لا يقولها أحد على النحو الذي كان يقولها به.

رحمك الله يا سليمان وجزاك عني وعن أبنائي خير الجزاء. ما زلت أذكرك كما عرفتك أبا في محبتك وسنداً في مشورتك. ولعل من الوفاء لك أن أروي لأبنائي ما عشته معك وأن أدعو لك كلما ردني الحنين إلى أيامك.

اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأنر قبره. واجعل ما قدم من خير في ميزان حسناته وأسكنه الفردوس الأعلى واجمعنا به في مستقر رحمتك.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

• مساعد مدير عام تعليم جدة

@WesamHabis