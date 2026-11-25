أرى أن نجاح الآباء في تأصيل لغة حب الوطن وزرع الانتماء له في نفوس الأبناء والأجيال القادمة هو من أولويات التربية، والمعرفة بأن حب الوطن ليس مجرد عاطفة أو كلمات نتغنى بها، وإنما انتماء حقيقي يترجم بالوفاء والشعور بالمسؤولية، والدفاع عن أمنه واستقراره ومكتسباته، والعمل على تطويره بالوقت الحاضر والمستقبل ببناء واقع جديد، والحفاظ على الهوية الوطنية، والحرص على ما يصب في مصلحة الوطن وصالحه وهذا كله مسؤولية مشتركة، وأن طاعة ولاة الأمر في كل وقت ومكان وعلى كافة الأصعدة والأحوال، وتقدير جهودهم والتعاون والتكاتف معهم فيما يحقق أمن الوطن وأمانه، كما ينبغي التوضيح لأبنائنا أن ما نقدمه للوطن هو جزء بسيط من حقه علينا، وأن حمايةً وحرصنا على أمنه وسلامته هو في الحقيقة حمايةً لأنفسنا ولمستقبل أبنائنا بالمقام الأول، فلسنا أصحاب فضل على الوطن بل إن الوطن صاحب فضل علينا، فقد يكون هناك من يجهل نعمة الوطن الذي نعيش فيه، فرغم تفاوت مستوى المعيشة، وتباين الظروف الحياتية والاجتماعية بين أبناء الوطن، ووجود بعض النواقص والاحتياجات التي نود وجودها في حياتنا، إلا أننا بخلاف ذلك فنحن ننعم بوطن آمن يحكم بالشريعة الإسلامية، ويمتلك العديد من الرؤى التطويرية المستقبلية، والكثير من المقومات، وهذا ما يميزنا عن باقي الشعوب ويميز وطننا عن باقي الأوطان.

همسة..

وطني ليس مجرد أرضٍ أنتمي إليها، بل هو عزة تسكن روحي، وتاريخ أفخر به، وراية ترفرف في سماء المجد، شعاره سيفان ونخلة، وعلمه أخضر بلون الحياة، أما مجده فمتجذر في القلوب، شامخ كشموخ أبنائه، وطني عز لا ينحني، ومجد لا يغيب، وانتماء لا تحده الكلمات، فحب الوطن تربية قبل أن يكون انتماء.

@Alafra_57