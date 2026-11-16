اهتمت المملكة العربية السعودية بكبار السن من بلغوا الستين عامًا فأعلى، وقدّمت لهم خدمات وتسهيلات في مجالات متعددة، تقديرًا لمكانتهم وحرصًا على راحتهم. ومن هذا الاهتمام جاءتني فكرة أتمنى أن تحظى بالدراسة من وزارة الرياضة والجهات الرسمية المختصة، لخدمة كبار السن من عشاق الرياضة. فهناك من تجاوز الستين عامًا وما زال شغوفًا بحضور المباريات ومساندة ناديه، لكن التقدّم في العمر يجعل مجاراة الزحام والانتظار والمشي لمسافات طويلة داخل الملاعب أمرًا مرهقًا، خصوصًا لمن يعانون أمراضًا مزمنة كالسكري والقلب والروماتيزم وغيرها.



لذلك أقترح وضع بوابات خاصة في الملاعب الرياضية لكبار السن من بلغوا الستين عامًا فأعلى، تتيح لهم الدخول بسهولة بعيدًا عن الزحام، مع مواقف خاصة لسياراتهم وقريبة من بوابات الدخول، ومنفذ خاص لبيع التذاكر مع تقديم تذاكر مخفضة لهم مع توفير عربات كهربائية تساعد كبار السن على الوصول إلى مقاعدهم، إلى جانب وجود فرق إسعاف وطاقم طبي متخصص يقدم الدعم عند الحاجة، مع مراعاة احتياجات من يحتاجون إلى الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء وجودهم في الملعب.

وهذا المقترح ألتمسته من خلال استطلاع أجريته مؤخرًا مع عدد من كبار السن، عبّروا خلاله عن أمنيتهم في أن تتوفر لهم مثل هذه التسهيلات، حتى يتمكنوا من مشاهدة أنديتهم ومساندتها دون أن تتحول رحلة الملعب إلى مشقة.

إنها ليست رفاهية ولا امتيازًا مبالغًا فيه، وإنما هي تقدير لفئة أعطت الكثير، ولا تزال تحمل حبًا كبيرًا للرياضة وأنديتها.

وإذا كانت المملكة قد جعلت كبار السن محل اهتمام في الصحة والخدمات، فقد آن الأوان لا تمتد هذه العناية الكريمة إلى الملاعب الرياضية؟

يمكن أن تبدأ المبادرة بدراسة ميدانية بالتنسيق بين وزارة الرياضة والجهات الأمنية والصحية والأندية، والاستماع إلى كبار السن لمعرفة احتياجاتهم، ثم تطبيقها تدريجيًا.

كبرت أعمارهم، لكن حبهم لأنديتهم لم يكبر عليه؛ وملاعبنا أولى بأن تقول لهم: مكانكم بيننا، وترحّب بهم.

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