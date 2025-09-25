أكد عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إن الذكرى الحادية عشرة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوليه مقاليد الحكم، تأتي محفوفة بالخير الوفير، ومتوّجة بالسخاء المديد، مرصعة بالمنجزات العظيمة والإصلاحات العديدة، والتي استشعرها كل من على ثرى هذه الأرض الطاهرة، من أبناء هذا الوطن المعطاء، وغيرهم من المقيمين الشرفاء.وأكد آل طاوي إن الاحتفاء بهذه المناسبة ذات القيمة الغالية، والمكانة العالية على كل مواطن ومواطنة، هو احتفاء بالأمن والأمان، وابتهاج بالإنجاز والعطاء، وفرحة بالبناء والنماء، خلال أيام مضت حملت بين طياتها الخير الكثير، والنفع المديد، إذ تم خلالها تدشين العديد من المشاريع التعليمية والصحية والتنموية وغيرها من المجلات في مناحي الحياة المختلفة على امتداد ربوع هذه الأرض المترامية الأطراف.وأضاف آل طاوي أننا ونحن نعبر السنة الحادية عشرة من تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين، ونؤكد تمسكنا بالعهد والإخلاص لقائد المسيرة، ولسمو ولي عهده الأمين، وحفظ الله بلادنا وأدام عليها أمنها واستقرارها.