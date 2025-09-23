أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عبيد الزارع، أن اليوم الوطني الـ95 للمملكة يمثل مناسبة عظيمة لاستذكار مسيرة النهضة والبناء، التي أرسى دعائمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وواصلها من بعده ملوك هذه البلاد المباركة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

ورفع الدكتور الزارع باسم منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الرياض، التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيراً إلى أن التعليم يحظى بدعم واهتمام غير محدود أسهم في جعله محوراً رئيسياً للتنمية، وركيزة أساسية لبناء الإنسان السعودي المؤهل والقادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في نهضة وطنه ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المدارس والأسرة تمثلان شريكين أساسيين، في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مؤكداً أن وزارة التعليم تعمل على تعزيز الطموح والإبداع لدى الأبناء والبنات، ليكونوا جيلاً واعياً ومبدعاً يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختتم مدير تعليم الرياض تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والعز والازدهار.