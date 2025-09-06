أكدت بلدية محافظة الجموم أن حديقة الهجرة تُعد جزءًا من مشروع تطويري نوعي متكامل تحت مسمى «واجهة الجموم»، والذي يهدف إلى تعزيز المشهد الحضري، وتوفير بيئة ترفيهية وثقافية مستدامة تلبي تطلعات السكان والزوار.جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته «عكاظ» بشأن الملاحظات المتعلقة بحديقة الهجرة في المحافظة تحت عنوان (حديقة هجرة الجموم تنتظر إكمال زينتها) والذي نشر الثلاثاء الموافق للخامس من شهر أغسطس الجاري.وبينت في ردها أن مشروع استكمال الأعمال بالحديقة مدرج ضمن الخطة ويُعد من ضمن الأولويات بما يتماشى مع التوجهات العامة لتحسين البنية التحتية للمرافق العامة وتحقيق مستهدفات جودة الحياة، مشيرة إلى حرصها التام على تنفيذ المشاريع النوعية بما يعكس تطلعات المواطنين ويرتقي بمستوى جودة الحياة في المحافظة. وعبرت البلدية على لسان مدير إدارة التواصل المؤسسي عبدالخالق بن بدر الروقي عن شكرها لـ«عكاظ» والمواطنين على اهتمامهم وملاحظاتهم التي تعتز بها، والتي تمثل دافعًا مهمًا لتحسين جودة المشاريع والخدمات البلدية.