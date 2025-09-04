في زحام الحياة وتسارع وتيرتها نظل نبحث عن مصدر يلهمنا، يدفعنا للأمام، يجعلنا نؤمن أن الغد أفضل، وقد نظن أن (الإلهام) حكر على الشخصيات الشهيرة، أو أصحاب الإنجازات الكبرى، لكن الحقيقة أنه يسكن في أماكن لا نتوقعها، وقد يأتي من شخص يمر بنا مرور الكرام، لكنه يترك فينا أثراً لا يُنسى.الشخصيات الملهمة ليست فقط من ارتقت المناصب العليا، أو صعدت منصات التكريم، بل هناك من يلهمونا بصبرهم، بتفاصيلهم الصغيرة، بإصرارهم اليومي على مواجهة الحياة مهما كانت ثقيلة، هم أولئك الذين يسقطون، ثم يقومون في هدوء، يرممون أنفسهم بصمت، ويواصلون.الشخصية الملهمة قد تكون أمَّاً توازن بين بيتها وطموحها، مغترباً يبدأ من الصفر، شابة تصنع من المطبخ حلماً، أو رجلاً يتحدى نفسه كل يوم ليتغير.الإلهام ليس في النتائج وحدها، بل في النية، في الجهد، في الصبر المستمر رغم الفشل، وفي الإيمان الدائم أن القادم يحمل فرصة جديدة.نحن نلهم، عندما نكمل الطريق ولو ببطء، عندما نكون صادقين مع أحلامنا، حتى إن كانت بسيطة، فكل شخص يختار ألا يستسلم، هو شخصية ملهمة دون أن يدري.