مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، أعلن تعليم الطائف منذ أسبوعين، بحثه عن مبانٍ جديدة لاستخدامها مدارسَ مستأجرة ضمن خطته لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وأعلن أن استقبال العروض ينتهي في الأسبوع القادم، وبيّنت أن غالبية المواقع المحددة تقع شمالي الطائف، منها مدرسة الواسط الثانية للبنات بحي الواسط، ومدرسة بلال بن رباح بحي الرويدف، ومدرسة الإمام الغزالي بحي شرق السيل، ومدرسة الربيع بن مسلم بحي ريحة.جاء ذلك في الوقت الذي تعهدت فيه وزارة التعليم، خلال أعوام سابقة بالتوجه نحو التخلص التدريجي من المدارس المستأجرة، إلا أن واقع الميدان في الطائف يشير إلى أن الاستغناء عنها يبدو عصياً حتى الآن، إذ ما زالت تمثل حلاً مؤقتاً لتغطية العجز في المباني الحكومية، خصوصاً في الأحياء الشمالية التي تشهد نمواً سكانياً متسارعاً.يشار إلى أن شمال الطائف يشهد ضغطاً متزايداً على المدارس، نتيجة التوسع العمراني وتمركز أغلب مشروعات وزارة البلديات في المخططات السكنية، ومنها وادي جليل الذي يضم ستة مخططات، إلى جانب أحياء في الحوية والفتح بالسيل والورود وصولاً إلى السيل الكبير وغيرها.