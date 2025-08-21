ثمة عقاقير طبية يمنع حملها من قبل المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، وهي تلك الأدوية التي تعد مخدرة أو تؤدي إلى الإدمان وإن كانت للاستخدام الطبي، مثل:ـ المهدئات والمسكنات (الكودايين، الترامادول، المورفين).ـ أدوية الجهاز العصبي (علاجات الصرع والقولون العصبي).ـ الأدوية النفسية، مثل: العقاقير المضادة للاكتئاب والقلق (ليبراكس، كلاريكس)، والمواد المخدرة (الأوكسيكودون، البيركوست).ـ الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات، أو تحتوي على مواد مخدرة تؤثر على العقل (زانكس، بروزلام، ليريكا، وزولام، ترامادول).ـ العقاقير المخدرة التخليقية، مثل: المنومات والمهدئات الشديدة.ـ المخدرات الطبيعية (القات، الكوكايين).ويسمح للمسافر إلى السعودية حمل بعض الأدوية في حقيبة يده؛ بشرط أن تكون بكميات محدودة للاستخدام الشخصي، ومرفقة بوصفة طبية سارية توضح اسم المريض والدواء والجرعات، ولا تكون مدرجة ضمن قائمة الأدوية المحظورة في البلاد. أما الأدوية المحتوية على مواد خاضعة للرقابة مثل الترامادول والكودايين؛ فيجب ألا تتجاوز الكمية ما يكفي لمدة شهر كحد أقصى (نحو 20 قرصاً)، مع ضرورة إبراز التقارير الطبية.أدوية «القولون» ليست ممنوعة، إنما تخضع للرقابة، خصوصاً التي تحتوي على مكونات مهدئة أو تؤثر على الجهاز العصبي، مثل دواء ليبراكس الذي يستخدم لعلاج متلازمة «القولون العصبي» وقرحة المعدة، وقد يسبب الإدمان إذا أُسيئ استخدامه، لذا لا يصرف إلا بوصفة طبية معتمدة.