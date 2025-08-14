تعاني بعض شوارع العروس (جُدَّة) من انعدام الأرصفة والإنارة وعدم تعبيدها بالإسفلت، مثل أحياء أبحر الشمالية (الياقوت، الزمرد، والصواري).ذلك يؤثر على جودة الحياة من عدة جوانب:أولاً: السلامة العامة؛ فالحُفر في الشوارع تزيد من حوادث السير، وغياب الأرصفة يعرض المشاة للخطر أثناء السير بجوار العربات، والطرق المظلمة تزيد من احتمالات الحوادث والسرقات والاعتداءات.ثانياً: الصحة العامة؛ فالشوارع غير المسفلتة تولّد كميات كبيرة من الغبار المؤثر على الجهاز التنفسي لقاطني تلك الأحياء خصوصاً الأطفال وكبار السن، وغياب الأرصفة يقلل من ممارسة الرياضة (المشي) مما يؤثر على اللياقة البدنية والصحة النفسية لسكانها.ثالثاً: البيئة؛ فالطرق غير المعبّدة تسبّب تجمعات مائية وأوحالاً تؤدي إلى تدهور بيئي بسبب تكاثر الحشرات والبعوض.رابعاً: الراحة النفسية والانطباع العام؛ فعدم الاهتمام بالبنية التحتية يشعر السكان بالإهمال لعدم رضاهم على مستوى الخدمات، إضافة إلى أن الطرق غير المهيأة تشوه المشهد الحضري، وتؤثر على جاذبية الأحياء سكنياً وسياحياً.خامساً: الاقتصاد المحلي؛ فعدم وجود البنية التحتية يقلل من جاذبية المنطقة للاستثثمار أو قيام محلات تجارية، إضافة إلى تعرض العربات لأضرار متكررة بسبب الحفر والمطبات.ختاماً؛ إن تحسين الطرق والأرصفة والإنارة استثمار مباشر لجودة الحياة، من حيث السلامة والصحة والراحة النفسية والتنمية الاقتصادية.