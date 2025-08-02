قيادة رائدة تؤمن بالمعرفة وتراهن على العقول

عند الحديث عن التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، لا يمكن تجاوز الشخصية التي تقف خلف هذا المشروع الوطني الطموح: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أعاد رسم ملامح المستقبل عبر رؤية شاملة وضعت الإنسان والمعرفة في صميم أولوياتها.

رؤية المملكة 2030 لم تكن مجرّد إطار نظري أو شعارات إصلاحية، بل جاءت كخارطة طريق واقعية ومُلهمة تستثمر في القدرات الوطنية، وتحوّل الإمكانات إلى منجزات، والطموحات إلى واقع ملموس. ومن أبرز أدوات تنفيذ هذه الرؤية: مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية، التي لم تعد إجراءات شكلية، بل تحوّلت إلى آليات مؤسسية فاعلة تُمكّن القطاعات من التكامل والعمل المشترك.

من الوثيقة إلى الفعل... شراكات تصنع التحوّل

لم تعد الاتفاقيات التي تُوقّع بين الجامعات والجهات المختلفة مجرد لحظات إعلامية، بل أصبحت محطات انطلاق حقيقية لمبادرات نوعية، ومشاريع تطوير، وأطر تعاون تهدف إلى معالجة التحديات الوطنية، وتأهيل الكفاءات، وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.

عندما تُوقّع جامعة سعودية مذكرة تفاهم مع جهة حكومية أو شركة خاصة أو مؤسسة عالمية، فإن ذلك لا يعني فقط توثيق التعاون، بل إطلاق مشروع وطني يُسهم في تطوير المناهج، أو إعداد كوادر بشرية، أو نقل تقنية، أو دفع عجلة البحث العلمي نحو قضايا الوطن الكبرى.

الجامعات... من التعليم إلى التمكين

لقد تحوّل دور الجامعات في المملكة بشكل جوهري، ولم تعد مجرد كيانات أكاديمية تُلقّن المعرفة، بل أصبحت مراكز تفكير، ومنصات تطوير، وبيوت خبرة وطنية تعمل على معالجة التحديات، واقتراح الحلول، وتقديم المبادرات النوعية.

تسهم الشراكات التي تعقدها الجامعات في تحقيق نتائج ملموسة، مثل:

• مواءمة المناهج مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

• تنفيذ برامج تدريب ميداني نوعية لتهيئة الخريجين لسوق العمل.

• إطلاق أبحاث تطبيقية تعالج قضايا وطنية.

• تعزيز ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب.

• تطوير برامج مهنية وتقنية متخصصة.

توجيه القيادة... وتمكين التعليم

بتوجيه من ولي العهد أعيدت صياغة العلاقة بين التعليم والتنمية، بحيث أصبحت الجامعات شريكًا في المسيرة التنموية، لا مجرد مؤسسات تعليمية. وقد تجلّى هذا التوجه في:

• تمكين الجامعات من بناء شراكات محلية ودولية فاعلة.

• تعزيز استقلالية القرار الأكاديمي.

• التركيز على البحث العلمي التطبيقي.

• تفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي للجامعات.

لقد أصبحت كل مذكرة تفاهم توقّعها جامعة سعودية حدثًا استراتيجيًا يُنتظر منه الأثر، ويُقاس فيه العائد على المجتمع والوطن.

المسؤولية تشاركية... والشراكة ليست حبرًا على ورق

نجاح الشراكات التعليمية لا يتوقف عند توقيع الوثائق، بل يبدأ من لحظة تفعيلها. وهو عمل يتطلب تكامل الأدوار بين أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والإدارات، والجهات الشريكة. فكل اتفاقية يجب أن تتحوّل إلى مشاريع فعلية، وفرص قابلة للقياس، وأثر معرفي وتنموي ملموس.

الشراكة ليست غاية، بل وسيلة لبناء جيل مؤهل، وتمكين الكفاءات الوطنية، ومواءمة التعليم مع احتياجات الوطن والمستقبل.

الهمة السعودية... في قلب التعليم

وفي كلمة ملهمة، تفضّل ولي العهد بالتأكيد على عزيمة السعوديين بقوله:

«همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض».

وهذه الهمة نراها في كل جامعة تُوقّع شراكة استراتيجية، وفي كل طالب يستفيد من تدريب ميداني حقيقي، وفي كل عضو هيئة تدريس يُطوّر منهجه ليواكب التغيّرات، وفي كل إدارة جامعية تعمل بروح المبادرة لا الانتظار.

نموذج UBT: التعليم بالشراكة لا بالعزلة

في جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT)، لمسنا الأثر الفعلي للشراكات من خلال:

• تحسّن جودة مخرجات التعليم.

• ارتفاع نسب التوظيف المباشر للخريجين.

• ازدهار بيئة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة.

• تكامل فعّال بين البرامج الأكاديمية ومتطلبات السوق.

وأصبحت الجامعة جهة موثوقة تسعى الشركات والمؤسسات للتعاون معها، إيمانًا بما تمتلكه من كفاءات وطنية وقدرات بحثية مرنة.

رؤية 2030: التعليم في قلب التنمية

رؤية السعودية 2030 منحت التعليم دورًا مركزيًا، ووضعت أهدافًا واضحة أبرزها:

• رفع تصنيف الجامعات السعودية عالميًا.

• تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

• تمكين الجامعات من الاستقلالية والحوكمة.

• التركيز على التعليم المهني والتقني.

• دعم البحث العلمي المرتبط بالتنمية الوطنية.

ولتحقيق هذه المستهدفات، كانت الشراكات الاستراتيجية أداة أساسية، تعكس جدية الدولة في الانتقال من التعليم التقليدي إلى منظومة متكاملة لصناعة المستقبل.

الجامعات والمجتمع... علاقة تتجاوز الجدران

الجامعات لم تعد تقف خلف الأسوار، بل خرجت إلى المجتمع شريكًا تنمويًا، من خلال:

• عمادات المسؤولية المجتمعية.

• مبادرات التوعية والصحة والتعليم.

• الأبحاث المجتمعية التطبيقية.

• الشراكات مع الجهات المحلية لخدمة الفئات المستهدفة.

وهكذا، أصبحت الجامعات منصّات وطنية لحلول المجتمع، وتطويع المعرفة لخدمة الناس.

دعم القيادة... ركيزة كل نجاح

هذا التحوّل الكبير في التعليم العالي ما كان ليحدث لولا الرؤية الثاقبة والدعم المباشر من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها ولي العهد الذي يراهن على العقول السعودية، ويؤمن بقدرتها على صناعة الفرق، متى ما أُتيحت لها الفرصة والبيئة.

إن ما نعيشه اليوم هو نهضة حقيقية تقودها عقول وطنية شابة، بدعم من دولة تؤمن بأن الإنسان هو الاستثمار الأهم.

الشراكات الاستراتيجية ليست مجرد وثائق، بل أدوات للتغيير وبناء المستقبل. وكل اتفاقية توقّعها جامعة سعودية تمثّل لبنة في صرح الوطن، وخطوة في مسار التنمية، ومؤشرًا على نضج العلاقة بين التعليم والحياة.

تحت مظلة رؤية 2030، وبقيادة مُلهِمة من ولي العهد، تستمر الجامعات السعودية في أداء دورها الوطني، كشركاء في التخطيط، ومشاركين في التنمية، وقادة في صياغة الغد.