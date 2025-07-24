«لؤلؤة الجنوب»؛ وصف يليق بعروس الغيم (الباحة) ذات الدر المنثور من الطبيعة الساحرة، والمناظر الآسرة؛ فالسياحة بها تزهر النفوس، وتريح العقول، وتسعد القلوب، لتكون عنواناً للبهاء، ورونقاً للجمال، وملاذاً ساحراً للمتعة، والغوص في جمال الطبيعة.بين الجبال المنيفة وارتفاعها، والأودية الجارية وازدهارها، والغيوم المظلة ورذاذها، والغابات الفسيحة واخضرارها؛ يقف تاريخ يرويه تراثها، وملامح تبتسم لزوارها، لتطلق العنان لصفاء الذهن، ونقاء الأفكار حيث المتعة والسياحة في ربوع الباحة.لكل زائر لها؛ فالباحة لن تكون مجرد وجهة سياحية بل ستبقى تجربة فريدة في وجدان من زارها، مستحضراً غابات تهمس بالسكينة، وأجواء تلامس المشاعر، وقرى من زمن جميل خاضت قصصاً تروى، وتراثاً يحكى.رعاية مستمرة، وتوجيهاتٌ سديدة، ومتابعة دائمة لسعادة ساكنيها، وراحة زائريها من قبل أميرها الدكتور حسام بن سعود لتذليل الصعاب، والرفع من جودة الخدمات من قبل جميع القطاعات ليكون موسم الصيف في أبهى حله ببرامج متنوعة، وأنشطة ترفيهية ممتعة تم تنظيمها بعناية، لتطلق إمارة المنطقة «الدليل السياحي لمنطقة الباحة» إعانة للسائح على معرفة الفعاليات والمناشط السياحة مدعماً بمواقعها، وقد تزيّنت برسالة نصية حملت ترحيب سمو أمير المنطقة وتمنياته للجميع بصيف ممتع؛ لترسَخ في الأذهان مقولةٌ تليق بضيوفها «مرحباً هيل عد السيل».