في العهد الحديث لبلادنا، هناك فرصة لشبابنا لإثبات إبداعه وتميزه، بوجود الدعم الكبير لهم من القيادة الرشيدة، وتعزيز دور المجالس الشبابية، وتقديم المنح الدراسية والفرص التدريبية داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.. تلك الخطوات؛ تُمكِّن الشباب من أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل البلاد، وتحقيق التنمية المستدامة للوطن وأبنائه.يبقى روح الابتكار والرغبة في التعلم من أبرز صفات الشباب السعودي، مما يجعلهم قادرين على تجاوز الصعاب والمشاركة بفعالية في بناء مستقبلهم ومستقبل الوطن.نعم، نحن نعيش مرحلة مختلفة ومتميزة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، فبتوجيهاتهم الرشيدة نتجه جميعاً في رحلة زمنية غير اعتيادية، قوامها العمل، وزادها الإخلاص والتفاني، وهدفها الإنجاز والإبداع، والساحة مفتوحة للجميع لتقديم ما لديهم لرفع الوطن للقمة.في هذا العصر الذي يدعم ويتفرّد ويتميز كل يوم؛ هناك شيء جديد، عمل دؤوب، أفكار رائعة.. وهناك إبداع وابتكار يقودها ملهم ومؤثر، وينفذها أبناء وبنات الوطن، ويسوِّقها وينشرها شعب عظيم أصيل يحب وطنه ويتبنى أفكاره ويناصره.هذه هي السعودية، وهؤلاء هم السعوديون، فهل تريد أن ترى؟.. كن على قرب.وأهلاً بك في السعودية.