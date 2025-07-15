حين تصبح المواجع والألم مصدر قوة وإلهام تزرع في القلب مواقف، وفي العمل إنسانية منقطعة النظير.. عبدالرحمن بن صالح الشثري «أبو هشام» اسم قد لا يعرفه البعض، ولكنه عمل كُتب بأحرف من ماء الذهب في كل الصدور الموجوعة والقلوب الملهوثة.. كان عبدالرحمن منذ نشأته يغيث الملهوف وإن كان لا يملك كل ما يقدمه لكنه يسعى بكل ما أوتي من قوة لإغاثته.. عرفته إبان عمله مستشاراً بالحرس الوطني وفي مناسبات الجنادرية كل عام.. كان القلب النابض بالخفاء لإنجاح أي عمل إداري وإعلامي، ورغم الجهد والإعياء الشديد الذي كان يتخلل جسده المنهك إلا أن الابتسامة لا تفارق محياه.. تكثر عليه الطلبات من هذا وذاك.. وتعتقد في دواخلك وأنت تراه أنه قد لا ينجز شيئاً منها! وما إن تلوح لحظات المساء، حتى تجد كل ما هو مطلوب قد تم تنفيذه.. هذه الميزة الجميلة صفة من صفات «أبي هشام» التي حباه بها المولى.. لكن الحياة لا تصفو للبشر، فقد مرت مرحلة شعر فيها عبدالرحمن بالوهن ووجع الكلى الذي أرهقه لردحٍ من الزمن، كانت مرحلة عصيبة، وكأن الله قد اختصه بتلك المواجع ليحرك المياه الراكدة ويفجر عيوناً للمياه لتُسقى «كِلى» نشفت.. ولتعود لها الحياة من جديد.. الصديق خالد السليمان وهو أحد إعلاميي الوطن والكاتب المعروف، وصف مرحلة من حياة عبدالرحمن الشثري.. يقول كنت في مجلسه ذات مساء، وتلقى اتصالاً من أحد مراكز الكلى بأن المركز لن يعمل لأشياء كثيرة تنقصه، وكان الدكتور ناصر الطيار رجل الأعمال والبر المعروف يستمع لتلكم المهاتفة، فما كان من الدكتور ناصر الطيار إلا أن قال: «أبا هشام أنا متكفل بكل متطلبات المركز»، وتم دفع كافة تكاليفه دون السؤال عن الرقم. مثل هذه المواقف الإنسانية تعجز عن وصفها ما بين عمالقة البر والإحسان لأعضاد ساهموا ووثقوا بعبدالرحمن الشثري، منهم على سبيل المثال لا الحصر، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير -شفاه الله تعالى، والشيخ ناصر الشثري -رحمه الله تعالى، وآل الجميح، وعبدالرحمن أبو حيمد، والدكتور ناصر الطيار، والأستاذ محمد بن عودة العودة وإخوانه، والأستاذ محمد بن عدوان، والشيخ عبدالعزيز الموسى، والأخوان حمد وعبدالله بن سعيدان.هؤلاء ومثلهم كثر في وطن يعج بأهل الإحسان والمواقف النبيلة.. اليوم وبعد رحيل عبدالرحمن بن صالح الشثري، عليه شآبيب الرحمة.. الإنسان بأخلاقه وأفعاله، ترك بصمة لن تزول من قلوب كانت تتألم من كِلاها ليبقى «أبا هشام» اسماً مشعاً في أقسام الكلى بمستشفيات المملكة..رحم الله الشثري ذلك الإنسان في قلب الوطن.. وكفى.