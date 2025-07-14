تطلق هيئة السياحة السعودية مع كل بداية صيف برنامجها السياحي «صيف السعودية» والذي حمل هذا العام 2025 شعار «لون صيفك»، حيث البرامج والأنشطة والفعاليات الجاذبة للسياح من داخل المملكة وخارجها وبكل مواقع ومناطق وطننا الغالي، وهو اهتمام غير مستغرب بالقطاع السياحي من حكومتنا وضمن رؤيتها الطموحة 2030، حيث تستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030م.وتزخر المملكة ولله الحمد بتنوع جميل في مناطقها ومدنها بمختلف مواقعها، مما يقدم تجربة فريدة من نوعها للسائح من داخل المملكة وخارجها، ولم يأتِ هذا الاهتمام بالقطاع السياحي من فراغ بل وضعت رؤية ٢٠٣٠ هذا القطاع ضمن أولوياتها لما يحققه من عوائد اقتصادية، فالعمل متواصل والمشاريع السياحية لا تتوقف، وبدأ القطاع السياحي ينشط وبشكل مستمر وملحوظ ويتطور عاماً بعد عام، وحقق قطاع السياحة في السعودية قفزات قياسية خلال عام 2024، جعلته من بين الأسرع نمواً عالمياً، ومتقدماً على معظم دول العالم، ومحققاً أهدافاً سابقة لأوانها ضمن رؤية 2030.ولأن نتاج كل عمل متقن ومدروس، تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في معدل نمو السياح الدوليين، وسجّلت السعودية نمواً قياسياً في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 9.7% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي إنفاق الزوار القادمين للمملكة نحو 49.4 مليار ريال، محققاً فائضاً في بند السفر لميزان المدفوعات بلغ نحو 26.8 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 11.7% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو.فالمملكة تملك المقومات ولديها الإمكانيات والتنوع بالطبيعة والأجواء وأصبحت مشاريعها السياحية بمختلف مناطقنا ومدننا وفق رؤيتنا جاذبة مكتملة الخدمات، فأهلاً بالسياح والزوار في وطن الأمن والأمان والسلام.