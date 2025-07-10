لا نقلل من أهمية الراحة النفسية والجسدية بعد عام دراسي طويل؛ ولكن لا تعني الخمول والانقطاع عن الحياة، بل إن الجمع بينهما توازن ذكي لإدارة الإجازة الصيفية، فكيف نحولها إلى محطة للتغيير؟ هذا يحتاج -في نظري- إلى خمسة أمور:أولاً: تعلم مهارة جديدة؛ مثل تلقي لغة جديدة أو حرفة يدوية أو غيرهما لم يكن الوقت متاحاً لها أثناء العام الدراسي.ثانياً: القراءة؛ بتخصيص وقت يومي لها، فهي توسع المدارك، وتنمي الفكر، وتثري الخيال.ثالثاً: إنشاء مشروع صيفي صغير؛ مثل: مشروع تجاري بسيط، متجر إلكتروني، تجربة بيع منتجات محلية، وهي خطوات تفتح آفاقاً مهنية مستقبلية.رابعاً: المشاركة في الأعمال التطوعية؛ إذ تزرع في النفس الإحساس بالمسؤولية، وتعزز العلاقات الاجتماعية، وتعلم القيادة والانتماء.خامساً: أعمال أخرى تجعل من الصيف بداية لتحول جسدي ونفسي إيجابي؛ مثل: ممارسة الرياضة، تنظيم النوم، الاهتمام بالتغذية.هنا يأتي دور الأسرة في تحويل إجازة أبنائهم إلى تجربة تربوية واجتماعية ثرية، من خلال: تخطيط الوقت، تنظيم الأنشطة، وتشجيع المبادرات، والأمر لا يحتاج إلى برامج معقدة، إنما يكفي وجود تواصل جيد، وتشجيع مستمر، وبناء علاقة إيجابية بين الآباء والأبناء.أخيراً أختم:إن الإجازة الصيفية هدية من الزمن، فإما أن تستثمر في البناء وتطوير المهارات وتعزيز العلاقات، وإما تركها دون أثر، فنصحو على بداية عام دراسي جديد بلا جديد.. اختر لنفسك: إما أن تكون في الصيف ساكناً، أو إلى التغيير ساعياً.